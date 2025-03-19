В Центре управления регионом прошла традиционная встреча рабочей группы Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области

Главной темой стала комплексная реабилитация и абилитация граждан с инвалидностью.

Основная задача рабочей группы Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области – это обмен мнениями и выявление проблем, актуальных для людей с ограниченными возможностями здоровья. На первом заседании рабочей группы в этом году главной темой стали изменения в закон о социальной защите инвалидов, которые вступили в силу 1 марта этого года.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Самое главное, это то, что понятие «социальная реабилитация», оно впервые узаконено … Появляется понятный маршрут действий».

Теперь помощь инвалидам станет системной и комплексной. Нововведение призвано изменить стандарты и подходы к реабилитации и абилитации инвалидов.

Никита Гуляк, заведующий сектором по делам инвалидов Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Наша задача выстроить чёткую параллель взаимодействия, которая закрепят этот вид деятельности».

Всего в законе предусмотрено 25 стандартов реабилитационных услуг, разработанных на основе лучших региональных практик, доказавших свою эффективность. Стандарты содержат перечень необходимого оборудования, состав специалистов, кратность и даже периодичность услуг. В их числе - порядок предоставления протезно-ортопедической помощи, профессиональной ориентации, социальной реабилитации, а также ранней помощи детям до 3 лет.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области, министр труда и здравоохранения Мурманской области: «В области более 29 тысяч человек, которые имеют инвалидность».

В региональном Совете по делам инвалидов более 30 участников. Это не только представители органов власти, но и общественники, которые сегодня рассказывали о программах, действующих в области и уже взятых за пример в других регионах. Одна из них появилась в Апатитском комплексном центре социального обслуживания населения. Проект «Добро пожаловать» помогает пожилым людям адаптироваться в новом окружении при проживании в стационарном учреждении.

Специалисты уверены, что к каждому человеку необходим индивидуальный подход, особенно, когда речь касается уязвимой группы людей.