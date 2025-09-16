В Центре управления регионом прошла встреча участников программы «Курс на Север» с руководством Мурманской области

В настоящее время по программе «Курс на Север» в Мурманскую область переехали более 700 человек. Это специалисты, в которых нуждался регион, в основном - врачи, инженеры, учителя.

Одним из таких педагогов стала Елена Дукова из Воронежской области. Женщина уже год работает учителем начальных классов в Зверосовхозе. Елену на севере привлекли природа и приятные условия работы.

Елена Дукова, участница проекта «Курс на Север»: «За этот год я уже побывала в очень многих местах … Вникаю во всё и поддерживаю эти мероприятия».

В Центре управления регионом участники проекта, а также активная молодёжь смогли пообщаться с губернатором. Люди делились с главой региона историями своих переездов и благодарили за особые приятные условия, которые создали в Заполярье.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сигналы от этих людей, они, конечно, очень важны».

Привлекает специалистов со всей страны и научно-исследовательский потенциал Мурманской области. Регион ведёт обширную деятельность по изучению Арктики. Только в 2025 году финансирование научной сферы в Заполярье превысило 138 млн рублей.

Антон Юрманов – ещё один участник «Курса на Север», переехал в столицу Арктики из Москвы, чтобы преподавать. С этого учебного года он занял кресло проректора Мурманского арктического университета.

Антон Юрманов, участник проекта «Курс на Север»: «В дальнейшем хотелось бы научную работу продолжать именно здесь».

В регионе активно поддерживают учёных премированием, стипендиями и грантами на научные исследования по приоритетным направлениям. Существуют и социальные меры для северян, например, программа «Свой дом в Арктике» и компенсация расходов на аренду жилья.

Особую привлекательность для переезда в регион создаёт рынок недвижимости и условия при покупке квартир. Программа «Арктическая ипотека» под 2 процента совершила настоящий переворот, в нынешних условиях, это можно сказать, рассрочка.

В регионе на данный момент планируют построить 1 миллион квадратных метров жилья. Сейчас строится 20 жилых домов.

При общении с главой региона участники обсудили конкретные случаи оформления ипотеки, условия программ поддержки и перспективы развития жилищного строительства в Заполярье.

Кроме того, на встрече можно было ознакомиться с презентациями строящихся жилых комплексов от региональных застройщиков и задать все интересующие вопросы.