В Центре управления регионом провели торжественное вручение паспортов повзрослевшим северянам

Этот день стал праздником как для ребят, так и для их родителей.

11 школьников, которым уже исполнилось 14 лет, получили свои паспорта. Торжественное мероприятие, которое стало уже доброй традицией, провели в рамках акции «Мы граждане России». Его организовало «Движение Первых».

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Ребята приходят, сами оставляют заявки, оставляют заявки родители. Значит, этот путь верный, значит, мы всё делаем правильно. Вручение паспорта, первого важного документа в жизни, значимо и для ребят и для их родителей».

Паспорта школьникам вручали председатель комитета молодёжной политики Мурманской области и начальник УМВД России по городу Мурманску полковник полиции Александр Талалаев.

Большинство из нас хорошо помнит, как впервые получали паспорт. Даже, несмотря на то что раньше это проходило без красивых церемоний.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Это не было в торжественной обстановке. Но был небольшой семейный праздник».

А что же сейчас чувствуют школьники, получающие свой первый взрослый документ?

Никита Панычев, учащийся гимназии №2: «Сегодня хорошее настроение, впервые в жизни получаю важный документ. Очень даже приятно».

Этот знаменательный день для детей прочувствовали с трепетом и волнением и их родители. Ведь теперь их чада стали взрослыми гражданами Российской Федерации.

Ольга Панычева, мама школьника: «С детства мы воспитываем своих детей в любви к Родине. Объясняем, что в 14 лет он получает важный документ, который открывает ему путь в жизнь. Очень важный путь. Где бы ни был ребёнок, в каком бы уголке мира, он должен не стесняться, а с гордостью нести своё имя, что он гражданин России».

Новый этап в жизни этих детей наступил.