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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.21 19:30

В Центре управления регионом состоялась презентация компании-оператора инвестпроекта «Фёдорова тундра»

Месторождение платиноидов в Мурманской области — крупнейшее в Европе и одно из самых перспективных направлений в мире. Выпуск металлов в Заполярье планируется начать в 2027 году.

В советские времена палладий считался стратегическим ресурсом, поскольку активно использовался в военной промышленности. В XXI веке для этого ценного металла нашлось множество новых вариантов применения, например, в автомобильных катализаторах, нейтрализующих вредные для человека компоненты выхлопных газов. Запасы месторождения «Фёдорова тундра» в Мурманской области – прежде всего палладия, платины и родия будут направлены, в том числе, на решение экологических проблем.

Алексей Гостевских, генеральный директор АО «Федорово Рисорсес»: «Металлы платиновой группы являются ключевыми, а часть из них являются критическими для так называемых «зелёных» технологий. Они играют большую роль в очистке различных субстанций и соединений. В частности, одно из самых перспективных направлений – это водородная энергетика».

Благодаря проекту «Фёдорова тундра» будут решены не только экологические проблемы. Для освоения месторождения потребуются высококвалифицированные кадры, которые смогут работать на современном добывающем оборудовании. Компания-оператор планирует набрать специалистов в Мурманской области.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы рассматриваем проект не только как важный для экономики региона. В первую очередь это, конечно, создание 1200 рабочих мест. Но и в целом для освоения такого труднодоступного района и за счёт той инфраструктуры, которая будет создаваться к проекту, в том числе будут решаться и социальные вопросы».

На создание инфраструктуры компании-оператору будет выделено более 6 млрд рублей. Эти деньги пойдут на улучшение дорожных условий и проведения электрических сетей к производству, которое планируется построить в Ловозерском районе. Все инвестиции, вложенные в проект, превысят 60 млрд рублей.

 

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