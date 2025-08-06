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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.25 19:30

В Центре управления регионом состоялась стратегическая сессия, посвящённая развитию здравоохранения Мурманской области

Перед экспертами стоит ответственная задача — разработать и внедрить стандарт арктической медицины.

Экспертами Центрального научно-исследовательского института ранее был проведён аудит, который дал чёткое понимание текущего состояния системы охраны здоровья нашего региона. На основании аудита специалистами также рассматривались принципы территориального планирования медицинских организаций и кадровое обеспечение.

Татьяна Богданова, заместитель директора по организации здравоохранения ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России: «Необходимо привлечение в отрасль кадров и не только привлечение, но и удержание… Ряд проектов также реализуются в этой области, чтобы точечно с каждым медицинским работником можно было отработать и понять, где и почему ему должно быть здесь интереснее работать».

Во время сессии в Мурманске участники разрабатывали цели и задачи, которые станут частью стратегии развития здравоохранения региона до 2030 года. Среди тем обсуждения и вопросы материально-технического оснащения этой важной сферы.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Мы сейчас работаем по стандартам оснащения, которое одинаково для всей страны, а арктическая зона в силу неравномерности расселения, отдаленности нуждается в дифференцированном подходе».

Также среди ключевых направлений для проработки: создание региональной программы здорового питания, центров эмоционального здоровья при поликлиниках и здоровьесберегающей среды в городских и сельских территориях.

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