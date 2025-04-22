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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.25 19:30

В Центре управления регионом состоялась VII Международная конференция по вопросам охраны труда за Полярным кругом «Арктика – территория безопасного труда!»

В этом году встреча посвящена теме «климат-контроля» в трудовых отношениях. Спикеры со всей страны и зарубежья обсудили вопросы корпоративной этики, правил сотрудничества, рабочей культуры и психологического комфорта и адаптации в коллективе.

Игорь Шипилов, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «В этом году мы попытались соединить и практический подход, и научные изыскания в освещении одной важной темы: как сделать такой климат в коллективе, чтобы он был благоприятен для всех. Как для работников, так и для руководства».

Юрий Дмитриев, руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области – главный государственный инспектор труда в Мурманской области: «Современный мир быстро меняется, климат меняется. Несмотря на необходимость соблюдения трудового законодательства, очень важен хороший психологический климат. Это понимают работники, работодатели и государство».

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