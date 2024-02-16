В Центре управления регионом состоялась встреча министра цифрового развития Мурманской области и председателя комитета молодёжной политики региона со студентами - айтишниками МАУ

В рамках открытого диалога участники обсудили работу портала «Молодая Арктика». Задача, найти свежие и яркие решения для того, чтобы сделать этот ресурс привлекательнее и понятнее молодому поколению.

Елена Семенова, министр цифрового развития Мурманской области: «Сегодня, познакомившись поближе с тем, что делается в Мурманской области в плане цифровизации, проведём небольшие фокус-группы, чтобы понять ваши идеи, ваши пожелания. При этом учтём, что у более взрослых людей и чиновников всегда есть ограничения в голове. А ваши идеи всегда новые, свежие и даже иногда кажутся безумными. Но это не будущее, это уже настоящее».