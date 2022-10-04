В Центре управления регионом состоялась встреча первокурсников проекта «Лицей Академии Яндекса»

На образовательной площадке Центра управления регионом набор в «Лицей Академии Яндекса» проходит уже третий год подряд. В этом году познавать язык программирования будет одна группа школьников. Всего на поступление подали 59 заявок, но отбор прошли только 14 человек.

Алексей Медведев, руководитель Центра управления регионом Мурманской области: «Сегодня они приступают к первому году обучения, они будут изучать основы программирования на языке Python, за что и получат сертификат по окончанию обучения и перейдут ко второму году обучения, если всё пройдёт планово - к основам промышленного программирования».

«Лицей Академии Яндекса» - это образовательный проект, курсы программирования, на которых обучаются ученики 8-10 классов. Учебная программа составлена специалистами Школы анализа данных, чьи выпускники работают в крупнейших мировых IT-компаниях. Чтобы поступить в лицей школьники проходят отборочное тестирование.

Николай Котельников, первокурсник «Лицей Академии Яндекса»: «Меня всегда притягивало программирование. Я считаю, что это очень перспективное направление, на котором можно учиться».

Занятия проходят дважды в неделю в очном формате и бесплатны для учащихся. Обучают школьников сертифицированные преподаватели. После освоения теории и практики перед слушателями стоит задача подготовить индивидуальный проект, включающий в себя разработку небольшого программного продукта с графическим интерфейсом и подключением к базе данных. Тему контрольного задания школьники выбирают сами.