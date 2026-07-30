В Центре управления регионом состоялось заседание правительства Мурманской области

Семья – одна из основных потребностей человека, ведь каждый из нас нуждается в любви и принятии. Однако затраты в этой малой социальной группе задают высокую планку, особенно это становится ощутимо с рождением ребёнка.

С заботой о северянах представители власти реализуют различные проекты, чтобы оказать семьям всестороннюю поддержку. Например, выплаты при рождении первенца, «Зарплата мамы», компенсация проезда на такси и обеспечение родовой сумкой. А из новинок сезона – обновленный «Сертификат молодожёнов». Он станет доступен с 1 сентября этого года.

Ещё один приятный бонус для семей с новорожденными – сертификаты на фотосессию на 5000 рублей. Эту меру поддержки планируют внедрить осенью.

«Первые месяцы с малышом — особенное время. Мы хотим, чтобы в каждой семье была возможность запечатлеть одно из самых трогательных воспоминаний это первые месяцы жизни ребёнка. Кроме того, это и финансовая поддержка профессиональным фотографам. Компенсацию за оказанную услугу получат специалисты, которые попадут в реестр», — уточнила заместитель губернатора Александра Кондаурова на заседании правительства Мурманской области.

Планируется, что такая мера будет запущена уже осенью и станет частью комплексного губернаторского проекта «На Севере — малыш». Она дополнит уже действующие эффективные инструменты поддержки семей, такие как «Родовая сумка» и «Подарок новорожденному», «Сертификат молодожёнов» и другие.