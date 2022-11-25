В Центре управления регионом состоялся первый этап федерального кадрового проекта «Арктический вызов»

«Арктический вызов» - новая программа, призванная привлечь в регионы Арктической зоны квалифицированных специалистов, а именно – управленцев. Отобранных руководителей планируется пригласить на соответствующие должности в региональных правительствах. Кому-то может достаться место и на крупном предприятии областного значения.

Гасан Гасанбалаев, директор департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики: «У нас сегодня в Арктике реализуется большие проекты инфраструктурные, логистические, промышленные, научные и, конечно, для всех этих проектов, в первую очередь, нужны хорошие управленческие кадры. И вот мы, честно говоря, на просторах всей нашей сраны ищем тех людей, которые могли бы поехать в Арктику, либо уже находятся в Арктике, и могли бы усилить те команды, которые сегодня работают в Арктике».

Открытый конкурс проводится силами Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в проекте также задействовано Агентство стратегических инициатив. На данный момент по всей Арктической зоне доступно более двухсот вакансий в 44 населённых пунктах. Целевые направления найма касаются сферы медицины, здравоохранения, образования, промышленности, туризма, спорта, экономики, и IT.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В последнее время развитие Арктики имеет очень большую роль для нашей страны, особенно в свете текущих событий. Наши логистические возможности, промышленный потенциал, ресурсный потенциал являются точкой притяжения внимания всего мира. И Мурманская область, конечно, являясь стратегическим регионом российской Арктики, понимает, что те стратегически важные проекты, которые сейчас реализуются в нашем регионе, в целом в Арктике, конечно, нуждаются в притоке новых кадров».

И новые кадры будут. По словам представителей Корпорации развития Дальнего Востока, компания способствует формированию связей на местах между образовательными организациями и работодателями. А сейчас приезжие специалисты пока только присматриваются к Заполярью, но среди них уже хватает желающих работать на Севере.

К примеру, одна из участниц конкурса – Александра Лазукина – уже имеет опыт работы в Якутске, хотя живёт девушка в Москве. Сам по себе «Север» её очень привлекает.

Александра Лазукина, председатель союза «Живые города»: «Арктика очень интересный регион и очень перспективный, это один из самых важных на сегодняшний день для России регионов, поэтому его развитие, я считаю, - приоритетная задача нашего государства. Интересно попробовать себя в решении этих непростых задач».

До конца года пройдёт ещё 4 очных этапа. Они состоятся в Санкт-Петербурге, Москве и Костомукше.