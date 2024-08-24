В центре внимания: помощник Президента РФ Николай Патрушев посетил наш регион, «Ледокол знаний» вернулся с Северного полюса, а в порт «Лавна» приехал студенческий строительный отряд из Москвы

В Териберке отметили День флага России, пожалуй, самым необычным образом. На пляже развернули 200-килограммовый триколор длиной с 9-этажный дом. Для этого потребовались усилия более чем сотни волонтёров. О патриотической акции в нашем материале…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

Помощник Президента России Николай Патрушев на этой неделе работал в Мурманской области. Он посетил ряд промышленных предприятий, в частности, «Атомфлот» и осмотрел российский атомный ледокол проекта «Сибирь». Кроме того, Николай Патрушев оценил действующую инфраструктуру и перспективные участки под новые проекты в порту «Мурманск» и на западном берегу Кольского залива. Николай Патрушев провёл в региональном правительстве совещание по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике и развития судостроения и портовых мощностей в Мурманской области. Во время встречи участники обсудили возможность строительства в регионе новой верфи и расширения провозной способности Мурманского транспортного узла. Вопросами реализации национальной морской политики по поручению президента Владимира Путина будет заниматься созданная 13 августа 2024 года Морская коллегия России. Ещё одной точкой визита в программе визита Николая Патрушева стало ЗАТО Александровск. Он проверил ход реновации, которая реализуется при поддержке президента Владимира Путина. Так, за два года обновят почти все дороги муниципалитетов, приведут в порядок водоснабжение, теплоснабжение. В планах - отремонтировать котельные, сделать капитальный ремонт 37 многоквартирных домов из 270. Также в Гаджиево построят новый детский сад на 259 мест. Кроме того, отремонтируют зрительный зал и внутренние помещения Дома офицеров флота и историко-краеведческий музей в Полярном, который считается объектом культурного наследия регионального значения.

В Териберке отметили День флага России, пожалуй, самым необычным образом. На пляже развернули 200-килограммовый триколор длиной с 9-этажный дом. Для этого потребовались усилия более чем сотни волонтёров. О патриотической акции в нашем материале…

Военные моряки и морские пехотинцы из состава отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи арктического похода, отработали действия по освобождению территории Дудинского морского порта, захваченного диверсионно-разведывательной группой условного противника.

«Ледокол знаний» вернулся с Северного полюса. 10 дней международная команда школьников бороздила российские воды и вот вернулась в Мурманск. Своими впечатлениями о необычном путешествии ребята поделились с нашими журналистами до того, как успели ступить на Большую землю.

На старт, внимание, школа! Подготовка мурманских образовательных учреждений к учебному году находится на финишной прямой.

В Оленегорске продолжается благоустройство общественных территорий. Совсем скоро состоится официальное открытие Минеральной набережной, для прогулок с питомцами появились оборудованные площадки, преображаются дворы. Исполняющий обязанности главы Оленегорска Сергей Пашинский проверил сданные объекты.

В рамках программы «Арктическая школа» в Оленегорске обновили общественные пространства для детей. Подробности далее.

Депутаты Совета депутатов города Мурманска 6-го созыва совместно с юристом провели рабочую встречу с северянами. Жители Ленинского округа пришли к Артёму Кузьмину и Татьяне Ковалевой, чтобы решить проблемы с управляющими компаниями, проведением ремонтов и помочь разрешить многие другие вопросы.

Ледовое шоу Ильи Авербуха, концерт с участием звёзд российской эстрады, 3D мэппинг-шоу. Всё это и многое другое ждёт северян и гостей региона на празднике, посвящённом 75-й годовщине образования города Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного комбината. Обо всем подробней рассказал лично заслуженный мастер спорта России Илья Авербух на большой пресс-конференции.

Глава КНЦ РАН Сергей Кривовичев включён в состав Совета по науке и образованию при Президенте России. В соответствии с документом, опубликованном на официальном портале правовой информации, в совет вошли 46 человек, в том числе генеральный директор Кольского научного центра Российской академии наук Сергей Кривовичев. Председателем совета стал глава государства, а его заместителем Дмитрий Медведев, назначенный также председателем президиума Совета по науке и образованию при Президенте РФ. В состав органа входят члены федерального правительства, ректоры российских вузов, представители исполнительной власти и бизнеса. В составе Совета по науке и образованию при Президенте РФ остался и первый заместитель председателя правительства России, глава наблюдательного совета Мурманского арктического университета Денис Мантуров.

Волонтёры Мурманской области помогают отремонтировать маяк в Териберке. Сооружение обретёт новую жизнь благодаря проекту Единого волонтёрского центра «От родника до океана. Маяки». Второй сезон проекта стартовал в начале июля. Участники акции приезжали на локацию небольшими группами по сменам. На объекте также работали профессиональные строители. За это время были зачищены и укреплены стены, проведена уборка территории, идут работы по обновлению фасада. К преображению маяка приложили также руку корпоративные волонтёры, представители комитета по туризму, а также молодёжной политики Мурманской области, Гидрографической службы Северного флота и мурманские журналисты. Всего более ста человек.

В преддверии 25-летия государственной кадастровой оценки на базе Центра управления регионом провели пленарное заседание. На нём подвели итоги работы ведомства за весь срок службы.

В Мурманской области выросла потребность в специалистах в строительной сфере. На некоторые вакансии, например, каменщиков, спрос вырос более чем в четыре раза. Средняя зарплата такого специалиста составляет 71 тысячу рублей. Очень востребованы в регионе и сварщики. Так же в топ-5 профессий вошли пескоструйщик, антикоррозийщик и изолировщик. А на самые высокие зарплаты в строительной сфере могут рассчитывать взрывники, которым предлагают 165 тысяч рублей в месяц, промышленные альпинисты – 145 тысяч рублей в месяц и машинисты экскаватора, которым платят 95 тысяч рублей в месяц. Специалисты центра занятости такой рост востребованности строителей связывают с реализацией ключевых промышленных проектов в регионе.

В Мурманске продолжается строительство порта «Лавна» – первого порта со времен Советского Союза. Для помощи и практики в строительном деле в Мурманск приехал студенческий строительный отряд из Москвы.

Сотрудник АО «Мурманэнергосбыт» удостоен медали «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны РФ. Высокую награду Андрею Горельцеву вручил трижды кавалер ордена Мужества, герой ДНР, член совета командиров Союза добровольцев Донбасса Михаил Шлянин.

В детстве многие из нас засыпали, глядя на рисунки ковра. В советские и постсоветские времена эти изделия нередко использовали как утепление стен или полов. В современном мире ковры больше нужны для декора. Особенно ценятся те, что созданы руками. В Мурманске есть мастер, которая сама делает художественные мягкие полотна. Съёмочная группа «Арктик-ТВ», познакомилась с ней и узнала о необычном увлечении девушки.

Как жили люди на севере в Средневековье? Чем они занимались и как развлекались? Чтобы узнать об этом, можно читать книги, ходить в музеи или погрузиться в необычную атмосферу, посетив фестиваль «Имандра». Уже шестой год Мончегорск собирает у себя гостей, неравнодушных к истории и большим праздникам. Хотите подробностей, смотрите сюжет Кристины Харатовой и Виталия Артемьева.