В Центре военно-спортивной подготовки «ВОИН» продолжается 4-я летняя смена «Время юных героев»

Школьники совершенствуют физическую подготовку, учатся работать в команде и находят новых друзей.

Если ребёнок летом постоянно сидит в телефоне и ест, то самое время отправить его в лагерь. И ведь недалеко от Мурманска - в Магнетитах - расположился комплекс по подготовке юных патриотов. Вместо отрядов, здесь взводы, вместо вожатого – командир, вместо привычных свободных часов – насыщенный распорядок дня с построениями и дисциплиной. Да, это необычный летний лагерь, однако воспитанники от него в полном восторге.

Арсений Ткаченко, курсант летней смены «Время юных героев»: «Здесь интересно, весело и, самое главное, тут никогда не будет скучно».

Виктория Феоктистова, курсант летней смены «Время юных героев»: «Каждому человеку нужно бороться со своими страхами постоянно, мы учимся на своих ошибках, а узнать в подростковом возрасте что-то новое – это всегда круто и классно. И, честно, я даже не жалею, что я сюда попала, я хочу постоянно сюда возвращаться. Да, бывает сложно, девочки - не девочки, но это того стоит, правда. Это место – это твоя вторая семья».

Артём Рыбченко, курсант летней смены «Время юных героев»: «Тут хороший коллектив, никто никого не обижает, все очень дружные».

Программа смены традиционно сочетает интенсивную военно-спортивную подготовку, патриотическое воспитание и активный отдых. Здесь ребята учатся всему комплексно: тактике, стрельбе, медицине и многому другому. Но при заезде в лагерь каждый ребёнок выбирает, какой профиль ему по душе и проходит углубленную подготовку вместе со взводом.

Дана Ким, курсант летней смены «Время юных героев»: «Я решила выбрать направление снайпинга … И пока у меня всё получается. Перед тем, как начать стрелять, мы проходили очень много теории, проходили математику, физику, как высчитывать скорость ветра … И сейчас мы уже перешли к практике».

Воспитанники летней смены уверены, что знания, полученные в лагере, в будущем им пригодятся. Например, когда наступит время поступлений в высшие и средние учебные заведения.

Ульяна Дегтерева, курсант летней смены «Время юных героев»: «большинство из нас идут на медиков, кто-то на военного, кто-то в МВД. Везде пригождается тактическая подготовка и знания оказания первой помощи. Поэтому мы и пошли сюда, чтобы помогать людям в будущем и в крайних ситуациях быть готовым помочь человеку и не навредить ему».

Так и проходят дни ребят: пока одни стреляют, другие лечат, третьи управляют дронами. В распоряжении молодёжи самые разные беспилотники, в том числе наземные и водные. БПЛА привлекают молодёжь, ведь не каждый день можно понаблюдать за всем с высоты птичьего полета.

Игорь Зарецкий, инструктор-методист Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН»: «Детям проще осваивать новые навыки намного».

Неоспоримым авторитетом для всех курсантов смены стал Александр Владимирович. Мужчина имеет колоссальный опыт: горячие точки, много раз бывал в бою, тренировал военнослужащих и сотрудников внутренних органов. Однако инструктор по тактической подготовке признаётся, что работа с детьми не менее ответственное занятие.

Ребята в лагере живут не одним спортом, медициной и стрельбой. Летняя смена в Центре «ВОИН» насыщена занятиями по истории, туристическими походами и культурно-досуговыми мероприятиями. Молодёжь делает весёлые видео о своих буднях и публикует в социальных сетях.