В Мурманске запахло арбузами, значит, пора выбирать самые сочныеНародный фронт проводит опрос медицинских работников по вопросам условий труда и удовлетворенности профессиональной деятельностью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.26 19:30

В Центре военно-спортивной подготовки «ВОИН» продолжается 4-я летняя смена «Время юных героев»

Школьники совершенствуют физическую подготовку, учатся работать в команде и находят новых друзей.

Если ребёнок летом постоянно сидит в телефоне и ест, то самое время отправить его в лагерь. И ведь недалеко от Мурманска - в Магнетитах - расположился комплекс по подготовке юных патриотов. Вместо отрядов, здесь взводы, вместо вожатого – командир, вместо привычных свободных часов – насыщенный распорядок дня с построениями и дисциплиной. Да, это необычный летний лагерь, однако воспитанники от него в полном восторге.

Арсений Ткаченко, курсант летней смены «Время юных героев»: «Здесь интересно, весело и, самое главное, тут никогда не будет скучно».

Виктория Феоктистова, курсант летней смены «Время юных героев»: «Каждому человеку нужно бороться со своими страхами постоянно, мы учимся на своих ошибках, а узнать в подростковом возрасте что-то новое – это всегда круто и классно. И, честно, я даже не жалею, что я сюда попала, я хочу постоянно сюда возвращаться. Да, бывает сложно, девочки - не девочки, но это того стоит, правда. Это место – это твоя вторая семья».

Артём Рыбченко, курсант летней смены «Время юных героев»: «Тут хороший коллектив, никто никого не обижает, все очень дружные».

Программа смены традиционно сочетает интенсивную военно-спортивную подготовку, патриотическое воспитание и активный отдых. Здесь ребята учатся всему комплексно: тактике, стрельбе, медицине и многому другому. Но при заезде в лагерь каждый ребёнок выбирает, какой профиль ему по душе и проходит углубленную подготовку вместе со взводом.

Дана Ким, курсант летней смены «Время юных героев»: «Я решила выбрать направление снайпинга … И пока у меня всё получается. Перед тем, как начать стрелять, мы проходили очень много теории, проходили математику, физику, как высчитывать скорость ветра … И сейчас мы уже перешли к практике».

Воспитанники летней смены уверены, что знания, полученные в лагере, в будущем им пригодятся. Например, когда наступит время поступлений в высшие и средние учебные заведения. 

Ульяна Дегтерева, курсант летней смены «Время юных героев»: «большинство из нас идут на медиков, кто-то на военного, кто-то в МВД. Везде пригождается тактическая подготовка и знания оказания первой помощи. Поэтому мы и пошли сюда, чтобы помогать людям в будущем и в крайних ситуациях быть готовым помочь человеку и не навредить ему».

Так и проходят дни ребят: пока одни стреляют, другие лечат, третьи управляют дронами. В распоряжении молодёжи самые разные беспилотники, в том числе наземные и водные. БПЛА привлекают молодёжь, ведь не каждый день можно понаблюдать за всем с высоты птичьего полета. 

Игорь Зарецкий, инструктор-методист Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН»: «Детям проще осваивать новые навыки намного».

Неоспоримым авторитетом для всех курсантов смены стал Александр Владимирович. Мужчина имеет колоссальный опыт: горячие точки, много раз бывал в бою, тренировал военнослужащих и сотрудников внутренних органов. Однако инструктор по тактической подготовке признаётся, что работа с детьми не менее ответственное занятие.

Ребята в лагере живут не одним спортом, медициной и стрельбой. Летняя смена в Центре «ВОИН» насыщена занятиями по истории, туристическими походами и культурно-досуговыми мероприятиями. Молодёжь делает весёлые видео о своих буднях и публикует в социальных сетях.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире02:00«Я родом из детства». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Велоспорт на юге России». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, неразделанная мороженая рыба, мороженые и охлаждённые куры-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается почти на 16 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Совершенствование законодательства в сфере контроля перегрузов уловов снизит издержки рыбаков Мурманской области, считает сенатор РФ Елена Дягилева
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять