В центре занятости есть более 21 тысячи вакансий

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь людей, спутала планы, кого-то, возможно, оставила без отпуска в тёплых краях, такого важного для северян, а кого-то и вовсе без средств к существованию.

Каковы перспективы трудовой жизни после пандемии, журналисты «Арктик-ТВ» попытались выяснить в интервью с начальником регионального Управлении занятости населения.

Согласно статистике областного управления занятости населения, режим самоизоляции фундаментальных изменений не внес. Северян ждут более 21 тысячи вакансий, что больше, чем в полтора раза показателей прошлого года.