В Центре занятости населения Мурманской области прошла ярмарка вакансий для подростков

Юные северяне смогли познакомиться с предприятиями города, пообщаться с работодателями и пройти профориентацию.

Большинство студентов не представляют как применить полученные во время обучения знания. Поэтому специалисты Центра занятости населения Мурманской области знакомят молодёжь города с работодателями. На ярмарке вакансий школьники могли пообщаться с представителями предприятий, узнать про условия и даже трудоустроиться.

Светлана Виденеева, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Моя карьера с «Единой Россией», руководитель аппарата Мурманской областной Думы: «В первую очередь они должны понять, какие возможности есть в Мурманской области, ведь они стоят на пути выбора профессии. И, конечно, выбор профессии, возможность в дальнейшем совместить учёбу, понять, что они обучаются и точно могут войти в профессию, на рынок труда, как принято говорить. А если проще, то реализовать себя в Мурманской области».

А те из ребят, кто ещё не определился с будущей профессией или сомневается в выбранном пути, на ярмарке вакансий смогли пройти профориентацию для определения предпочтений.

Александра Пастухова, ученица 7 кадетского класса Мурманской общеобразовательной школы №53: «Тесте я прошла, узнала о том, какие профессии мне могут подойти. Некоторые из них подошли моим представлениям о себе».

Среди ребят есть и те, кто уже нашёл себя и своё призвание, а на ярмарке они знакомятся с работодателями и консультируются со специалистами кадрового центра.

Андрей Быков, студент 1 курса Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Я считаю, что это нужно и это полезно нашей молодёжи. Так ей будет легче определиться с выбором будущей профессии».

Такие ярмарки в центрах занятости региона организуют регулярно, кадровые центры уже много лет помогают в трудоустройстве молодёжи в свободное от учёбы время. Например, только в прошлом году специалисты помогли в трудоустройстве более 7000 подростков.

Дмитрий Хвостенко, заместитель директора Центра занятости населения Мурманской области: «Они могут пообщаться с работодателями, узнать условия работы, финансовую составляющую, время работы. Вполне вероятно, что и найти потенциальную работу».

Ярмарка вакансий для подростков – лишь часть цикла большого проекта по трудоустройству населения Мурманской области. В июне здесь состоится Всероссийская ярмарка вакансий.