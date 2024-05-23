В Центре занятости населения Мурманской области прошла ярмарка вакансий для подростков
Большинство студентов не представляют как применить полученные во время обучения знания. Поэтому специалисты Центра занятости населения Мурманской области знакомят молодёжь города с работодателями. На ярмарке вакансий школьники могли пообщаться с представителями предприятий, узнать про условия и даже трудоустроиться.
Светлана Виденеева, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Моя карьера с «Единой Россией», руководитель аппарата Мурманской областной Думы: «В первую очередь они должны понять, какие возможности есть в Мурманской области, ведь они стоят на пути выбора профессии. И, конечно, выбор профессии, возможность в дальнейшем совместить учёбу, понять, что они обучаются и точно могут войти в профессию, на рынок труда, как принято говорить. А если проще, то реализовать себя в Мурманской области».
А те из ребят, кто ещё не определился с будущей профессией или сомневается в выбранном пути, на ярмарке вакансий смогли пройти профориентацию для определения предпочтений.
Александра Пастухова, ученица 7 кадетского класса Мурманской общеобразовательной школы №53: «Тесте я прошла, узнала о том, какие профессии мне могут подойти. Некоторые из них подошли моим представлениям о себе».
Среди ребят есть и те, кто уже нашёл себя и своё призвание, а на ярмарке они знакомятся с работодателями и консультируются со специалистами кадрового центра.
Андрей Быков, студент 1 курса Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Я считаю, что это нужно и это полезно нашей молодёжи. Так ей будет легче определиться с выбором будущей профессии».
Такие ярмарки в центрах занятости региона организуют регулярно, кадровые центры уже много лет помогают в трудоустройстве молодёжи в свободное от учёбы время. Например, только в прошлом году специалисты помогли в трудоустройстве более 7000 подростков.
Дмитрий Хвостенко, заместитель директора Центра занятости населения Мурманской области: «Они могут пообщаться с работодателями, узнать условия работы, финансовую составляющую, время работы. Вполне вероятно, что и найти потенциальную работу».
Ярмарка вакансий для подростков – лишь часть цикла большого проекта по трудоустройству населения Мурманской области. В июне здесь состоится Всероссийская ярмарка вакансий.