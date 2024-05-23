Не первостепенной важности цели: Норвегия ввела дополнительные ограничения для туристов из РоссииВ Мурманск пришёл полярный день и снова открывается уличный кинотеатр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.24 19:30

В Центре занятости населения Мурманской области прошла ярмарка вакансий для подростков

Юные северяне смогли познакомиться с предприятиями города, пообщаться с работодателями и пройти профориентацию.

Большинство студентов не представляют как применить полученные во время обучения знания. Поэтому специалисты Центра занятости населения Мурманской области знакомят молодёжь города с работодателями. На ярмарке вакансий школьники могли пообщаться с представителями предприятий, узнать про условия и даже трудоустроиться.

Светлана Виденеева, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Моя карьера с «Единой Россией», руководитель аппарата Мурманской областной Думы: «В первую очередь они должны понять, какие возможности есть в Мурманской области, ведь они стоят на пути выбора профессии. И, конечно, выбор профессии, возможность в дальнейшем совместить учёбу, понять, что они обучаются и точно могут войти в профессию, на рынок труда, как принято говорить. А если проще, то реализовать себя в Мурманской области».

А те из ребят, кто ещё не определился с будущей профессией или сомневается в выбранном пути, на ярмарке вакансий смогли пройти профориентацию для определения предпочтений.

Александра Пастухова, ученица 7 кадетского класса Мурманской общеобразовательной школы №53: «Тесте я прошла, узнала о том, какие профессии мне могут подойти. Некоторые из них подошли моим представлениям о себе».

Среди ребят есть и те, кто уже нашёл себя и своё призвание, а на ярмарке они знакомятся с работодателями и консультируются со специалистами кадрового центра.

Андрей Быков, студент 1 курса Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Я считаю, что это нужно и это полезно нашей молодёжи. Так ей будет легче определиться с выбором будущей профессии».

Такие ярмарки в центрах занятости региона организуют регулярно, кадровые центры уже много лет помогают в трудоустройстве молодёжи в свободное от учёбы время. Например, только в прошлом году специалисты помогли в трудоустройстве более 7000 подростков.

Дмитрий Хвостенко, заместитель директора Центра занятости населения Мурманской области: «Они могут пообщаться с работодателями, узнать условия работы, финансовую составляющую, время работы. Вполне вероятно, что и найти потенциальную работу».

Ярмарка вакансий для подростков – лишь часть цикла большого проекта по трудоустройству населения Мурманской области. В июне здесь состоится Всероссийская ярмарка вакансий.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работодателям СЗФО с начала года потребовалось почти 14 тысяч вахтовиков. Спрос на данных работников вырос на 57%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
-Правовая консультация (18+)В чём различия трудового договора и ГПХ – объясняет юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Конные забавы». Познавательная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: покупка выпускного наряда может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 6 копеек, евро теряет 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Предложенные жителями Мурманской области изменения в программу «Арктическая ипотека» вступают в силу с 1 июня
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика