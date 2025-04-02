В центре занятости населения провели выездное заседание профильного комитета Мурманской областной Думы

Участники заседания не только рассмотрели необходимые вопросы повестки мероприятия, но и осмотрели обновленное здание.

Два года назад в центре занятости населения провели модернизацию и сделали его персонифицированным, оснастили современным оборудованием. Теперь учреждение стало более комфортным для сотрудников, соискателей и работодателей.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Надо пообщаться с коллективом, посмотреть, какие условия работы, учитывая, что каждый год требования к ним повышаются. И центр работает успешно. И рассмотреть заседание комитета, посмотреть его работу. Один из главных вопросов, как работает наше государственная система социальных реабилитации инвалидов».

Эта тема касается перестройки всей системы работы с инвалидами. Сейчас в Мурманской области проживают более 28 тысяч взрослых северян с ограниченными возможностями здоровья и более 2 тысяч таких детей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы понимаем, сколько бы не набирали мер социальной поддержки для инвалидов, всё-таки реальная социализация – получение рабочих мест, возможность адаптироваться в общество, быть полезным и востребованным».

Согласно показателям трудоустройства инвалидов, которые имеют право на рабочую деятельность, в нашем регионе 48% получили места.

Ещё один пункт повестки заседания касался трудоустройства участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Я буду выходить в Мурманскую областную Думу с законопроектом о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и членов их семей. Это для того, чтобы в компаниях, в которых работают более 100 сотрудников, был 1% для наших ребят зарезервирован, чтобы они смогли трудоустроиться на работу».

Члены молодёжного парламента облдумы также приняли участие в расширенном выездном заседании профильного комитета.