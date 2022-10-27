В церемонии открытия мемориальной доски Анверу Тумпарову приняла участие делегация Республики Татарстан

В Мурманске на площадке предприятия «Атомфлот» состоялось открытие мемориальной доски в память о первом директоре береговой базы предприятия, специализированного подразделения по обслуживанию гражданских судов с ядерными энергетическими установками Анвере Тумпарове.

В Мурманске на площадке предприятия «Атомфлот» состоялось открытие мемориальной доски в память о первом директоре береговой базы предприятия, специализированного подразделения по обслуживанию гражданских судов с ядерными энергетическими установками Анвере Тумпарове.

В честь этого события его земляки организовали концерт в ДК Ленинского округа.

Этот концерт приурочен ко Дню татарской культуры в Мурманской области. Помимо выступлений участники вечера вспоминали и чествовали своего земляка, почётного гражданина города Анвера Тумпарова.

Раил Биккиняев, руководитель татарского культурного общества «Якташ»: «У нас сегодня было торжественное открытие памятной доски нашему почётному гражданину города Мурманска, почётному полярнику Тумпарову Анверу Ибрагимовичу, который посвятил более 30 лет «Атомфлоту», предшественнику «Атомфлота» - 95-й базе 95, которая в дальнейшем выросла в «Атомфлот».

В честь этого события в Мурманск приехала делегация из Республики Татарстан.

Такие концерты редкость, поэтому на встречу стараются прийти все представители общества. С земляками поспешил увидеться и Хамид Абдуллазянов. Он 23 года отслужил на Северном флоте. Сейчас вспоминает, как он приехал в Мурманскую область.

Хамид Абдуллазянов, заместитель председателя морского собрания Республики Татарстан, заместитель командира подводной лодки «Казань»: «Я в 80-ом году пришёл в Северный флот на атомную подводную лодку. Начинал службу в Гаджиево, а закончил службу Северодвинске. Последняя моя подводная лодка, где я служил, это атомная подводная лодка «Казань». Я обращался к президенту, чтобы нашей подводной лодке К-403 присвоили в 1997 году имя «Казань». С этого момента и до 2005 года подводная лодка носила имя «Казань». В 2009 году пришли новые подводные лодки, при их закладке мы участвовали с делегацией Республики Татарстан. Одной новой подводной лодке снова присвоили имя «Казань».

На концерте наградили памятными подарками активистов татарского культурного общества.

В нашем регионе проживает более 5000 татар, которые своими силами стараются сохранить национальные традиции.

Камила Биккиняева, руководитель женского отдела татарского культурного общества «Якташ»: «Мы помнит свои корни, мы помним, что мы сыны и дочери великого татарского народа. Мы сохраняем язык, мы сохраняем наши особенности. Даже, если это может показаться не главным, то даже приготовление наших татарских блюд - это уже говорит о том, что мы чтим и помним наши традиции и особенности».

Перед гостями выступили председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, солисты Казанской городской филармонии и юная звёздочка татарского культурного общества «Якташ» Амина Хисамова.