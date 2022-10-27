В 2023 году Мурманская область получит федеральное финансирование на создание трёх национальных туристских маршрутовВ школах Мурманской области внедряется единая комплексная система безопасности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.22 19:30

В церемонии открытия мемориальной доски Анверу Тумпарову приняла участие делегация Республики Татарстан

В Мурманске на площадке предприятия «Атомфлот» состоялось открытие мемориальной доски в память о первом директоре береговой базы предприятия, специализированного подразделения по обслуживанию гражданских судов с ядерными энергетическими установками Анвере Тумпарове.

В Мурманске на площадке предприятия «Атомфлот» состоялось открытие мемориальной доски в память о первом директоре береговой базы предприятия, специализированного подразделения по обслуживанию гражданских судов с ядерными энергетическими установками Анвере Тумпарове.

В честь этого события его земляки организовали концерт в ДК Ленинского округа.

Этот концерт приурочен ко Дню татарской культуры в Мурманской области. Помимо выступлений участники вечера вспоминали и чествовали своего земляка, почётного гражданина города Анвера Тумпарова.

Раил Биккиняев, руководитель татарского культурного общества «Якташ»: «У нас сегодня было торжественное открытие памятной доски нашему почётному гражданину города Мурманска, почётному полярнику Тумпарову Анверу Ибрагимовичу, который посвятил более 30 лет «Атомфлоту», предшественнику «Атомфлота» - 95-й базе 95, которая в дальнейшем выросла в «Атомфлот».

В честь этого события в Мурманск приехала делегация из Республики Татарстан.

Такие концерты редкость, поэтому на встречу стараются прийти все представители общества. С земляками поспешил увидеться и Хамид Абдуллазянов. Он 23 года отслужил на Северном флоте. Сейчас вспоминает, как он приехал в Мурманскую область.

Хамид Абдуллазянов, заместитель председателя морского собрания Республики Татарстан, заместитель командира подводной лодки «Казань»: «Я в 80-ом году пришёл в Северный флот на атомную подводную лодку. Начинал службу в Гаджиево, а закончил службу Северодвинске. Последняя моя подводная лодка, где я служил, это атомная подводная лодка «Казань». Я обращался к президенту, чтобы нашей подводной лодке К-403 присвоили в 1997 году имя «Казань». С этого момента и до 2005 года подводная лодка носила имя «Казань». В 2009 году пришли новые подводные лодки, при их закладке мы участвовали с делегацией Республики Татарстан. Одной новой подводной лодке снова присвоили имя «Казань».

На концерте наградили памятными подарками активистов татарского культурного общества.

В нашем регионе проживает более 5000 татар, которые своими силами стараются сохранить национальные традиции.

Камила Биккиняева, руководитель женского отдела татарского культурного общества «Якташ»: «Мы помнит свои корни, мы помним, что мы сыны и дочери великого татарского народа. Мы сохраняем язык, мы сохраняем наши особенности. Даже, если это может показаться не главным, то даже приготовление наших татарских блюд - это уже говорит о том, что мы чтим и помним наши традиции и особенности».

Перед гостями выступили председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, солисты Казанской городской филармонии и юная звёздочка татарского культурного общества «Якташ» Амина Хисамова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Для начинающих предпринимателей и самозанятых: ФОРМАП – правильный формат для развития бизнесаГубернаторский грант – отличный способ начать своё делоЦентр кластерного развития: лишних знаний не бывает
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на репчатый лук, свежую белокочанную капусту и гречневую крупу радует северян-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Первую синхронизацию на одной из турбин ветропарка «Кольская ВЭС» провёл сегодня губернатор Андрей Чибис-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии обсудили меры поддержки семей военнослужащих
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика