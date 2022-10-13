В частях Северного флота в рамках частичной мобилизации продолжают принимать призванных на службу северян

Принимают призывников и в мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота.

Для призванных из запаса подготовили комфортные места для проживания, дополнительно выдали предметы экипировки - спальные мешки и тёплые вещи. Снарядили личными предметами бронезащиты и стрелковым вооружением.

На курсе подготовки опытные инструкторы внимательно относятся к обучению рядовых, следят за правильным использованием обмундирования и оружия, сообщает пресс-служба Северного флота.

- Нас встретили, в принципе, очень хорошо. Во-первых, время было позднее. Нас сразу одели, сразу обули, отвели в расположение, дали нам кубрики. Спокойно мы расселились, заселились. На следующий день нас опять же экипировали, бронежилеты выдали, каски - все новое. Новое оружие сегодня получать будем где-то, наверно, к обеду ближе. И завтра уже выйдем на стрельбище, - комментирует наш земляк.