В чём и с чем: готовимся к Новому году с Анной Репиной, стилистом и имиджмейкером, и с шеф-поваром Алексеем Вороновым

В чем встретить Новый год? Какой цвет выбрать? Зависит ли выбор образа от гороскопа? Об этом пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» со стилистом и имиджмейкером Анной Репиной.