В честь 105-летия Мурманска студия «Рек.А» подготовила показ своего документального фильма о столице Заполярья «Город и годы»

Премьера киноленты состоялась в кинотеатре «Мурманск».

Новый документальный фильм сценариста и режиссёра Светланы Боковой получился на редкость запоминающемся и ярким. И дело не только в «сочной» картинке и отличном монтаже – кинолента находит отклик в душе зрителя благодаря своим историям. Повествование здесь сосредоточено на людях и судьбах, чьи поступки навсегда отпечатались в летописи нашего города.

По словам режиссёра, на создание фильма её вдохновили многочисленные интервью, первое из которых было записано ещё в далёком 2008 году.

По словам самих авторов, первоначальный хронометраж картины составлял чуть менее 4 часов. «Резать» ленту было тяжело, хотелось оставить каждое интервью, но таковы требования проката. Однако и этот материал скоро пойдёт в дело – теперь у создателей есть идея для нового проекта. Продюсер фильма отметил, что картина призвана показать зрителю те тяготы и лишения, через которые пришлось пройти жителям города-героя на протяжении всего XX века.

Михаил Бродер, продюсер фильма: «Нынешнее поколение воспитывают на победных традициях, но не акцентируют внимание на то, какой ценой досталась эта Победа, какой ценой вообще ведутся войны. И сколько крови, сколько смертей, сколько боли приносит каждая война, поэтому мы уже 13 с половиной лет копаем историю, раскапываем хронику, разыскиваем учёных».

И всё для того, чтобы достоверно перенести историю города на экран. Над фильмом работала небольшая команда профессионалов, общий бюджет картины составил около 7 миллионов рублей. Помимо полноценной премьеры в кинотеатре фильм транслировался и онлайн, а сейчас он доступен для всех желающих на видеохостинге YouTube.