В честь 105-й годовщины со дня образования заполярной столицы состоялся торжественный приём почётных граждан города-героя Мурманска

Такие встречи в канун праздника - добрая традиция. Власти организуют их, чтобы услышать предложения со стороны людей, чей опыт и активная жизненная позиция позволяют беспристрастно оценивать всё, что происходит в областном центре.

Звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» было учреждено в 1974 году. Оно присваивается тем, кто проработал в Мурманске не менее 25 лет и внёс большой вклад в развитие муниципалитета, чья государственная, политическая, общественная, научная, творческая деятельность получила признание жителей столицы Заполярья.