День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.21 19:30
В честь 105-й годовщины со дня образования заполярной столицы состоялся торжественный приём почётных граждан города-героя Мурманска
Такие встречи в канун праздника - добрая традиция. Власти организуют их, чтобы услышать предложения со стороны людей, чей опыт и активная жизненная позиция позволяют беспристрастно оценивать всё, что происходит в областном центре.
Звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» было учреждено в 1974 году. Оно присваивается тем, кто проработал в Мурманске не менее 25 лет и внёс большой вклад в развитие муниципалитета, чья государственная, политическая, общественная, научная, творческая деятельность получила признание жителей столицы Заполярья.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-
Последние комментарии
GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
Юрий.
02.10.21 09:47
Да пофиг, но похоже это на пауков в банке. Если кто чуть ослаб ,сожрут
VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
Комментарий к новости:Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
-Скоро в эфире05:30«Великие империи мира». Документальный цикл (0+)06:30Новости. Информационная программа (12+)07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовый маркетплейс расширил список услуг, доступных для мурманчан-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября