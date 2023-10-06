В честь 107-й годовщины Мурманска в конгресс-отеле «Меридиан» прошла ежегодная встреча почётных граждан города-героя

Событие, которое всегда наполнено добрыми воспоминаниями, улыбками и смехом. Оно и понятно, ведь когда-то город «строили» вместе. Есть что вспомнить.

Традиции надо чтить, поэтому уже который год подряд городская администрация проводит торжественный приём почётных граждан столицы Заполярья.

мероприятие, приуроченное к дню рождения нашего города–героя. 14:05

С 1974 года по 2023-й звания «Почётный гражданин города – героя Мурманска» удостоился 81 человек совершенно разных сфер деятельности. Среди награждённых - моряки, преподаватели, строители, врачи, работники культуры и политические деятели.

Любовь Павлюченкова, заслуженный учитель России, почётный гражданин города Мурманска: «Я поздравляю всех тех, кто учит, кто лечит, кто строит. Поздравляю тех, кто водит поезда, самолёты, корабли. Поздравляю всех тех, кто сажает деревья, украшает город клумбами с цветами и, конечно, убирает мусор. Всех неравнодушных людей города!».

Людмила Геращенко, педагог, почётный гражданин города Мурманска: «Хочу поздравить всех мурманчан с нашим знаменательным праздником – Днём города. И, безусловно, День города и День учителя – это два праздника, которые создают особую праздничную атмосферу. Будущее есть и у Мурманска, и у сферы образования. Ещё раз всех - с праздником!».