В честь 108-летия Мурманска в столице Заполярья состоялись первые соревнования по плаванию в новом учебном году

Школьники боролись за призовые места в 4-х дистанциях.

Более 200 девушек и юношей пришли в плавательный бассейн Мурманска, чтобы доказать себе и близким, что они достойны первых мест в соревнованиях по плаванию. Стилей четыре - брас, вольный, баттерфляй и на спине.

Сергей Тян, депутат горсовета города Мурманска, директор спортивного центра «Авангард»: «Да, это первенство считается первенством города. Это первые соревнования для этого возраста в этом учебном году, поэтому подготовились и сделали. На наши соревнования пришли гости – общественный штаб поддержки».

Особое внимание сегодня к мужчинам, которые пришли поболеть за своих детей-спортсменов - их поздравят с Днём отца, который отметят уже в это воскресенье.

Светлана Чередниченко, заместитель руководителя штаба общественной поддержки: «Мы будем вручать награды нашим командам - участницам в виде памятных кубков. Даже само участие в таком большом заплыве значимом, это уже победа для каждого, кто здесь принимает сегодня участие, поэтому мы хотим поощрить все команды».

В первенстве по плаванью принимают участие как новички, так и опытные ребята. Среди спортсменов и неоднократный победитель соревнований Иван Орловский.

Иван Орловский, пловец: «Я могу расслабиться как в воде, так и на тренировке. Я нахожу себя в воде очень нужным, потому что на меня опираются мои друзья, а я - часть команды».

Иван мотивирует участников команды тем, что плывет быстрее всех, а другие спортсмены стремятся его догнать. Ведь соревновательный азарт всегда ведёт к новым результатам.

Владимир Зеленский, главный судья соревнований, вице-президент Федерации плавания г. Мурманска: «Подано заявок у нас почти на 200 человек. Четыре команды: Комплексная детско-юношеская спортивная школа №17, Нахимовское военно-морское училище, Комплексная СШОР и ДЮСАШ №15. Четыре способа плавания, в каждом по 50 метров. Спортсмен имеет право выступать на одной из дистанций. Уровень соревнований позволяет выполнять разряды вплоть до второго спортивного разряда».

Соревнования проводились среди девушек и юношей от 8 до 14 лет. И это самое масштабное первенство в новом учебном году.