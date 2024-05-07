В преддверии 9 Мая по всей стране проходят памятные акции, посвящённые важнейшей дате прошлого века. Особое внимание Дню Победы уделяют в военизированных подразделениях страны.

Будучи детьми эти молодые люди сделали ответственный и взрослый выбор – служить своей стране. Они с уверенностью смотрят в будущее и с уважением относятся к истории нашего государства. В честь 79-й годовщины Великой Победы воспитанники нахимовского училища торжественно подняли Знамя Победы.

На плацу образовательного учреждения учащихся с наступающим праздником поздравил начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске контр-адмирал Валерий Мирон.

Валерий Мирон, начальник Филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске: «Мы должны помнить и будем помнить то, чем мы обязаны нашим дедам и прадедам. За нашу свободу, в которой мы живём, за нашу благополучную жизнь, в которой вы можете учиться, учиться и ещё раз учиться».

Церемония сопровождалась памятными сводками. Звучала речь Юрия Левитана и знаковые песни военного лихолетья.

В гости к нахимовцам также пришёл ветеран Военно-морского флота, сын фронтовика, вице-адмирал Юрий Бояркин.

Юрий Бояркин, ветеран Военно-морского флота, вице-адмирал: «Вы, как будущие офицеры, я надеюсь, внесёте лепту в эту боевую готовность нашей армии. Помня, что мы всегда должны быть начеку, чтобы обеспечить мир и покой нашего народа, целостность нашего государства».

Состоявшееся построение на плацу можно назвать локальной репетицией парада, который состоится в центре Мурманска 9 Мая. В составе колонн пройдут и воспитанники филиала нахимовского училища.