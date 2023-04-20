В честь Дня донора в Мурманске прошла церемония награждения почётных добровольцев

Добрые дела не могут остаться незамеченными. Ежегодно в Мурманской области награждают самых активных участников донорского движения.

Святослав Ширвель, председатель Мурманской региональной общественной организации доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ»: «Лучший донор - это человек, который пришёл и поделился чем-то с другим. В нашем случае - это либо кровь, либо костный мозг, либо плазма. Мы сегодня чествуем и поздравляем не лучшего донора, а донора, который поделился этой частичкой себя большое количество раз. Поэтому мы не хотим сказать, что это лучший донор, так как все доноры у нас – лучшие!».

На торжественной церемонии собрались больше шестидесяти добровольцев, среди них были и почётные доноры России. К слову, чтобы получить особый нагрудный значок человеку безвозмездно нужно сдать кровь не менее 40 раз.

Как прозвучало во время церемонии награждения, проблема в донорской кровью и её компонентами большая. Но недавно открыли в Кирове большой плазмацентр, теперь из плазмы делают лекарственные препараты, Россия уходит от импортозамещения.

Примечательно, что к благотворительной акции нередко подключаются целыми семьями.

Лариса и Роман Будниковы, победители в номинации «Семья доноров крови и ее компонентов»: «Я одно время работала в пункте переливания крови города Мончегорска. Потом муж привлёкся, муж уже почётный донор, потом сын с армии пришёл. Сразу стал донором, в институте пока учился кровь сдавал, в армии сдавал кровь и сейчас продолжает. Я стал в 18 лет еще донором. В день восемнадцатилетия меня мама разбудила, сказала, что пойдём кровь сдавать. Тебе теперь можно. Постепенно втянулся, это нетрудно. Тем более, что это большая помощь людям».

В этом году доноры получили награды в 5 номинациях: «Максимальное количество донаций крови», «Максимальное количество донаций крови и её компонентов», Максимальное количество донаций тромбоцитов», «Семья доноров крови и ее компонентов» и «Лучший донор военнослужащий».

Все участники получили благодарственные письма и памятные подарки.