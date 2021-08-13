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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.21 19:30

В честь Дня физкультурника губернатор Мурманской области наградил спортсменов памятными подарками

В Мурманском легкоатлетическом манеже состоялось награждение спортсменов региона. Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника, который ежегодно отмечают каждую вторую субботу августа. Среди награждённых и тренеры и спортсмены.

Один из них Кирилл Кравчук, занимается натурбаном, это скоростной спуск на санях по естественной трассе. К своим 22 годам парень неоднократно становился призёром первенств мира и Европы, стал лауреатом именной стипендии губернатора Мурманской области, получил премию «Олимп».

Кирилл Кравчук, спортсмен: «Я бы хотел поблагодарить за то, что дают возможность заниматься тем, что нравится. Создают благоприятную атмосферу для этого всего, награждают, такие награждения устраивают, даже в пандемию. Могли просто отдать вот эти значки и всё, но нет, позвали нас сюда, награждают. Это всё очень приятно, чувствуешь, что не зря всё это делаешь».

Парни и девушки остались довольны наградами, но вместе с тем высказали некоторые пожелания о том, как можно было бы улучшить условия тренировок.

Александра Суворова, спортсменка: «Материалов для саней некоторых не хватает. Надо побольше трасс по области».

Поздравить спортсменов приехал губернатор Мурманской области. Глава региона отметил, что развитие спорта в Заполярье – важная и нужная задача, поскольку позволяет не только организовать досуг северян, но и способствует укреплению их здоровья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У людей, даже если они вечером не на работе, у них должен быть выбор: пойти позаниматься спортом или пойти в бар. На мой взгляд, выбор пойти заниматься спортом гораздо интереснее и важнее. Расширив время работы спортивных сооружений, мы в значительной степени простимулируем многих людей пойти и позаниматься с детьми спортом».

По словам губернатора, спортивная отрасль развивается в нашем регионе весьма активно. За последние два года открыли множество новых объектов, среди которых и новый бассейн в Коле, мурманская ледовая арена «Метеор». Более того, жители Апатитов, Кандалакши и Заозерска совсем скоро смогут посетить новые физкультурно-оздоровительные комплексы, которые откроют непосредственно в их городах.

 

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