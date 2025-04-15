В честь Дня космонавтики в Мурманской областной библиотеке прошла интеллектуальная игра «РосКвиз»

Подобные соревнования давно полюбились северянам, ведь проводятся они с 2018 года.

Мурманская областная научная библиотека регулярно становится площадкой для «РосКвизов». Новый формат организации интеллектуальных игр по средствам видеоконференцсвязи прижился. Так, ребятам не нужно съезжаться в один город и даже покидать собственный дом, в режиме реального времени они могут встретиться виртуально и посоревноваться в знаниях на разные темы.

Сегодняшний квиз, конечно, был посвящён недавно прошедшему Дню космонавтики.

Роман Понамарев, депутат Мурманской областной Думы: «Для нашей страны космос – это важное направление развития … Мы лидеры в мире не только на Земле, но и в космосе».

В космическом квизе поучаствовала молодёжь Заполярья – это 13 команд из 6 муниципалитетов. Ребята вспоминали исторические даты, названия шаттлов и фамилии российских учёных, внесших значительный вклад в изучение физики и астрономии.

Такие игры тренируют логическое мышление и сплачивают коллектив.

Ольга Кузьминых, заместитель директора Мурманской областной научной библиотеки: «Хочется отметить, что очень часто вопросами являются исторический даты».

А какое соревнование без наград. Для лучших команд организаторы подготовили приятные и нужные подарки. Они отправятся к обладателям призовых мест, а также тем, кто сможет удивить жюри своей находчивостью в поиске правильного ответа.