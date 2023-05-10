В честь Дня Победы в областной столице прошла акция «Случайный вальс»

Патриотическая акция организована Мурманским морским торговым портом.

Ирина Долинина, дочь известного скульптора Генадия Глухих, автора мурманского обелиска «Погибшим портовикам в годы Великой Отечественной войны» впервые посетила столицу Заполярья, чтобы воочию увидеть творение отца.

Ирина Долинина (Глухих), дочь скульптора Генадия Глухих: «Папа рассказывал, что памятник ему чрезвычайно дорог. Он рассказывал о подвиге людей, которые боролись за победу. Это не только военные, это и гражданские, которые под снарядами грузили суда, обеспечивали фронт самым необходимым. Рассказывал, что нелегко ему давалась эта работа».

В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был стратегической целью фашистских захватчиков. Но предприятие ни на день не останавливало работу, тем самым способствуя положительному исходу противостояния.

78 лет назад портовики встречали долгожданную победу вальсом. Традиция продолжает жить и сейчас.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы проводим эту акцию для того, чтобы сохранить в памяти наших детей события того времени. Надо отметить, что в этом году акция расширяет свои горизонты. Сегодня на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на предприятии АО «Дальтрансуголь» прошла подобная акция. Это говорит о том, что мы делаем общее и правильное дело».

Акция «Случайный вальс» проходит уже третий год подряд, в ней принимают участие воспитанники детско-юношеской спортивной школы №14, а с ними и все желающие.

Каролина-Виктория Иванова, ученица ДЮСШ №14 г. Мурманска: «Ведь это праздник такой важный».

Екатерина Зубкова, тренер–преподаватель ДЮСШ №14 г. Мурманска: «Какая-то гордость берёт за то, что я могу принимать участие в этом мероприятие».

Ребята готовили постановку несколько недель. Репетировали почти без выходных, по три часа в день. Всё для того, чтобы передать зрителю атмосферу тех дней. И судя по эмоциям мурманчан им это удалось.