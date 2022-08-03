В честь Дня Военно-морского флота России и 40-летия Кольской флотилии в Полярном открыли храм-часовню Святителя Николая Чудотворца

Решение построить храм во имя святого праведного воина Феодора Ушакова на базе корабельного домика в Полярном было принято в 2013 году при участии командования флота и поддержке митрополита Мурманского и Мончегорского Симона. В 2014 году началось строительство. А в 2022-ом, накануне Дня Военно-морского флота, всех верующих ждал сюрприз - храм был построен и освящён.

Решение построить храм во имя святого праведного воина Феодора Ушакова на базе корабельного домика в Полярном было принято в 2013 году при участии командования флота и поддержке митрополита Мурманского и Мончегорского Симона. В 2014 году началось строительство. А в 2022-ом, накануне Дня Военно-морского флота, всех верующих ждал сюрприз - храм был построен и освящён.

Леонид Сулоев, настоятель храма Александра Невского, п. Оленья Губа: «Наконец-то построили. В сегодняшний непростой век построить храм очень сложно и с финансами, и с людьми. Храм на территории войсковой части строился общими усилиями православных верующих, на их пожертвования и военнослужащих. Сегодня он возведён. Слава Богу! Всем многие и благие лета! Во Славе Боже!».

Фёдор Ушаков – выдающийся русский флотоводец, не проигравший ни одного из 43 крупных морских сражений. Преданный слуга своей Отчизны и праведный христианин, причислен к лику святых. По словам представителей духовенства, все военные моряки равняются на святого адмирала. А потому и место строительства храма – территорию Кольской флотилии выбрали неслучайно.

Вячеслав Юрченко, ветеран Военно-морского флота РФ: «Очень правильное нашли место. Это действительно святое место. Вы вернитесь на 80 лет назад, здесь был штаб Северного флота».

Кирилл Липа, генеральный директор ОА «Трансмашхолдинг»: «Мы рады тому, что этот храм начал активно возрождаться, строиться. И думаем, что он станет точкой духовного притяжения для тех людей, кто здесь служит, для тех людей, кто защищает Россию. Очень здорово, что он получил замечательное имя Фёдора Ушакова - одного из немногих святых и, может быть, единственного, который принадлежит к воинству российскому. Поэтому надеюсь, что это будет таким замечательным явлением для всего воинства, наверно, Заполярья».

Открытие храма значимое событие для области и для всех причастных к морскому делу. Обратиться за душевной поддержкой к святому Фёдору Ушакову и помолиться за тех, кто сейчас далеко, теперь могут все жители и гости Полярного.