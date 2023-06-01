В честь Дня защиты детей в ЗАТО Островной на праздник приехал народный артист России Леонид Якубович

«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино». Смотря на эти кадры, вспоминаешь слова из известной песенки крокодила Гены. А в роли волшебника сегодня всеми любимый, известный телеведущий, народный артист России Леонид Якубович. Он вместе с активистами Единого волонтёрского центра посетил Островной. Встретили его, как говорится, хлебом-солью.

В День защиты детей хочется поздравить каждого ребенка Мурманской области, чтобы устроить незабываемый сюрприз мальчишкам и девчонкам волонтёры отправились в один из самых отдалённых населенных пунктов Кольского полуострова.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «Не для кого не секрет, что в закрытых маленьких городах, гарнизонах мало событийных мероприятий и привезти небольшой праздник, частичку радости людям – это тоже очень большое дело. Это духоподъёмно, это очень эмоционально, у людей остаётся всегда в памяти эти события»

Сейчас в Островном проживают порядка 1500 человек, 150 из которых – дети. Праздник организовали в местном Доме культуры. Также ребят навестили любимые анимационные герои Чебурашка и Шапокляк. Они устроили для маленьких северян дружеские соревнования и не обошлась встреча без обнимашек.

Организаторы отмечают, что планировали приехать к ребятам и устроить праздник до того, как все они разъедутся на каникулы. Пятеро малышей, которые в этом году идут в первый класс, получили в подарок рюкзаки к школе.

Для своих поклонников всех возрастов Леонид Якубович провёл творческую встречу. Жители Островного задали Леониду Аркадьевичу много вопросов о его карьере пилота, семье и работе на телевидении. Гость отметил, что ему нравится Север за покой, который он дарит.

На вопрос одного из жителей о том, долго ли он думал над поездкой в Островной, Леонид Аркадьевич сказал, что не сомневался ни минуты.

Леонид Якубович, народный артист России, телеведущий: «Когда-то один мудрец сказал: «Ты можешь многое брать из этого мира, но наполнишь лишь ладони. А если будешь отдавать – наполнишь и сердце».

В завершении Леонид Якубович подарил всем желающим свои сборники стихов.

Ольга Огинова, глава ЗАТО г. Островной: «Мы старались держать в тайне приезд Якубовича Леонида Аркадьевича. Чтобы не нервировать жителей, погодные условия могли всё изменить. Администрация, партия «Единая Россия», волонтёры, Дом культуры, школа, дети - все мы готовились и очень рады, что всё же у нас это получилось организовать».

Елена Маркова, жительница ЗАТО г. Островной: «Мы на таких встречах не бывали. К нам крайне редко приезжают такие известные гости. Очень приятное впечатление - такое необычное, эмоции непередаваемые».

Анастасия Чеснова, жительница ЗАТО г. Островной: «Встреча получилась довольна свободная, можно было действительно задавать вопросы, ответы на которые тебе хочется узнать».

Ольга Петровичева, жительница ЗАТО г. Островной: «Очень понравилось».

Елена Соловьева, жительница ЗАТО г. Островной: «Можно сказать, что пришли все дети нашего городка на это мероприятие. Вы сами слышите, что там твориться. У нас мало таких праздников, в основном из больших – это Новый год, День города».