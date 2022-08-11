В честь грядущего Дня физкультурника Управление Росгвардии по Мурманской области организовало внутриведомственные состязания для своих сотрудников

Роман Козлов, начальник отделения и организации внедрения эксплуатации инженерных технических средств охраны и безопасности: «Сегодня сотрудникам необходимо выполнить следующие упражнения – подтягивания на перекладине, преодоление полосы препятствий и толчок гири».

Росгвардейцам в дружеской обстановке предстояло пройти блок испытаний на силу, скорость и выносливость. Упражнения несложные, но тем не менее требующие от сотрудников определённого уровня подготовки.

Роман Козлов, начальник отделения и организации внедрения эксплуатации инженерных технических средств охраны и безопасности: «Сегодня сотрудникам необходимо выполнить следующие упражнения – подтягивания на перекладине, преодоление полосы препятствий и толчок гири».

По словам бойцов, такие состязания позволяют подразделениям померяться силой и составить мнение об общем уровне подготовки друг друга. Если, к примеру, человек, служащий во вневедомственной охране, продемонстрирует хороший результат, то он может пойти на повышение в ОМОН или даже СОБР. Помимо этого, такие спортивные дни хорошо работают на сплочённость коллективов.

Станислав Страх, начальник физической подготовки территориального Управления Росгвардии по Мурманской области: «Это, грубо говоря, у нас единственное время, когда мы можем собраться все вместе, пообщаться, поделиться мнением. Кто-то негодование, кто-то радость выказывает».