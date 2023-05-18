В честь Международного дня музеев учреждения культуры проводят многочисленные акции

А самое яркое событие, которое их всех объединит, акция «Ночь музеев». Это событие состоится уже в ближайшую субботу.

Музей – это особый мир, кладезь культурного и исторического наследия, место, где можно обогатиться, в том числе и духовно. В рамках празднования Ммеждународного дня музеев, который отмечают 19 мая, Мурманский областной художественный музей, например, провёл акцию «ARTMMUSEUM – 51», благодаря которой посещение любой выставки обошлось северянам всего в 51 рубль. Цель, конечно же, сделать искусство более доступным. Акцию планируют повторить 28 мая, она будет посвящена 85-летию Мурманской области.

А самое грандиозное событие, к которому готовится художественный музей, – это «Ночь музеев». С подробной программой акции можно ознакомиться на сайте учреждения.

Екатерина Беклемищева, заведующая отделом развития Мурманского областного художественного музея: «20 мая мы принимаем участие во всемирной акции «Ночь музеев». Она стартует в пять часов вечера и будет проходить до двух часов ночи. На всех площадках нашего музея будут проходить различные мастер-классы, выступления творческих коллективов, музыкальных групп. Наши гости смогут посетить все выставки, которые у нас проходят».