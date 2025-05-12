В честь празднования 80-летия Победы активисты КПРФ организовали праздник для северян в Росляково

На гуляньях не только слушали музыку военных лет в сопровождении музыкантов ДК «Судоремонтник», но и вспоминали историю России и родного края в рамках викторины.

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Война оставила самый глубокий след в нашем поколении. Но есть ещё то, что я хочу сказать, ведь на нас, на женщин, легла самая тяжёлая ноша той войны: в тылу, вы знаете, на заводах, даже на фронте было очень много женщин».

С этих слов начали встречу, организованную в жилом районе Мурманска. Посвятили праздник юбилею Победы, не случайно выбрано и место.

Евгений Голубоцкий, общественный деятель, участник СВО: «Мы, коммунисты Североморска, давно хотели организовать это мероприятие совместно с мурманчанами. Почему именно с мурманчанами? Потом что когда-то Североморск был больше и Росляково входило в ЗАТО г. Североморск территориально. Многие коммунисты так и остались на учёте в Североморске, но с учётом того, что Североморск является режимным объектом, члены семей не могли посетить Североморск, поэтому мероприятие мы решили провести здесь».

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Дата очень важная не только для всех жителей Мурманской области, но ещё и для отдельных микрорайонов. Поэтому сегодня мы поддержали идею и организовали небольшую концертную программу, викторину, привезли ретро-автомобили, чтобы для росляковцев создать чуть-чуть праздничное настроение, хотя мероприятий праздничных уже было много».

Сотни людей собрались вместе, чтобы спеть фронтовые песни, а также вспомнить военную историю Заполярья.

Артур Попов, депутат Мурманской областной Думы: «Такие замечательные денёчки стоят! Вчера удивительный был день - очень солнечный и яркий. И сегодня хотелось сделать такой маленький подарок жителям Росляково. Понятно, что вчера все были на марше «Бессмертный полк», понятно, что отдыхали, гуляли, но сегодня день не менее прекрасный, а значение этого большого праздника – 80-летие Победы - оно, конечно, больше, чем просто один день 9 мая».

Участники праздника также возложили цветы к мемориалу, установленному у ДК «Судоремонтник» в честь 40-летия Победы советского народа над фашистской Германией.