В честь своего 99-летия Мурманский областной краеведческий музей провёл День открытых дверей

Мероприятие собрало рекордное число посетителей.

За почти вековую историю областной краеведческий музей проделал впечатляющий путь — от маленького домика в 50 квадратных метров до современного научного и просветительского центра, где хранится около 180 тысяч экспонатов. Этот 99-й день рождения особенно важен, ведь учреждение впервые за долгое время отмечает его в своём и отреставрированном историческом здании.

Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Мы решили сделать экскурсионный формат».

Для посетителей работали 14 тематических залов, которые помогали совершить путешествие по региону. Были реалистично воссозданы природные ландшафты, элементы культуры коренных народов Севера, оборудовано более 100 точек с мультимедийным контентом.

Гости могли покрутить огромный глобус, «заглянуть» в иллюминатор, «полистать» Красную книгу Заполярья и «оставить свой след» на скале.

Кроме того, в день рождения учреждения запустили уникальную выставку «Открытое хранение». Посетители увидели работы декоративно-прикладного искусства, которые обычно скрыты от зрительского взгляда.

День открытых дверей собрал рекордное число посетителей. Более 3000 жителей региона и гости города-героя смогли бесплатно ознакомиться с экспозициями музея.