В честь Всемирного дня творчества и инновационной деятельности в Центре «Родина» проведут День открытых дверей

Новый Центр научно-технологического творчества «Родина» вновь открывает двери для всех желающих. 21 апреля с 15.00 до 20.00 в центре состоится День открытых дверей, а также открытая образовательная программа с участием экспертов Сколковского Института науки и технологий и Британской высшей школы дизайна.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Участники смогут ознакомиться с основными направлениями работы центра — от программирования и искусственного интеллекта до дизайна, исследований и управления, увидеть, как строится современное образование через реальные задачи бизнеса, города и промышленных направлений».

Для гостей с лекцией выступит эксперт в области пользовательского опыта, писатель-фантаст и куратор программ Британской высшей школы дизайна Екатерина Тюхай. Она расскажет, как создавать инновации в эпоху неопределённости. Также запланирована лекция и публичная дискуссия «Россия 2125» с участием технокультуролога, преподавателя Высшей школы экономики и МГУ, создателя Марафона науки и фантастики Ивана Карпушкина.

А ещё будет презентация образовательных программ и проектов Сколковского института науки и технологий с участием руководства института и его ведущих профессоров в области искусственного интеллекта и инженерного творчества.