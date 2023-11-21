В честь юбилея избирательной системы России в Мурманской области писали профильный диктант

Избирательной системе в России исполнилось 30 лет. В честь этой даты в Мурманске прошла образовательная акция.

Избирательное право даёт возможность выбрать будущее. Иметь гражданскую позицию - это значит, влиять на свою жизнь. Поэтому в любом возрасте важно знать свои права, как правильно ими пользоваться.

В честь юбилея избирательной системы России в Мурманской области написали профильный диктант.

Елена Завадская, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии: «В Мурманске открыто четыре площадки, где пишут диктант. Это студенты арктического университета те, кто обучается на факультет правоведения, юриспруденции. Это и активисты молодёжного движения арктического университета, они пишут в Общественной палате Мурманской области. И площадка, на которой мы с вами присутствуем. Здесь депутаты Совета депутатов города Мурманска, представители молодёжной избирательной комиссии».

Проект организован избирательной комиссией Мурманской области во взаимодействии с территориальными филиалами. Всего к акции подключились 17 муниципальных образований. Участники пишут диктант не на оценку, в конце мероприятия они сами проверяли свои ответы. Цель таких тестов – оценить уровень своих знаний и в будущем восполнить недостающие.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Очень интересно проверить свои знания, понять, насколько я владею предметом, а может быть, даже где-то подтянуться. Для каждого из депутатов это станет своеобразным уроком, как, в общем, и бывает, когда пишутся диктанты».

За молодёжью, будущее и потому они активно принимают участие в просветительских акциях. Тем более, что 2024 год будет богат на важные события для страны и региона. Ведь в следующем году северяне будут выбирать Президента России, губернатора области, а также депутатов в городской Совет.

Владислав Догадин, председатель молодёжной избирательной комиссии при Мурманской территориальной избирательной комиссия: «Тема достаточно сложная, но благодаря тому, что она строго регламентирована - есть все порядки проведения выборов, то с этим может разобраться любой человек, даже школьник. Сегодня наши десятиклассники, одиннадцатиклассники участвуют во Всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Сферум» и показывают очень достойные результаты».

В завершении акции участники избирательного диктанта получили памятные дипломы и сувенирную продукцию.