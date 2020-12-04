В четвертый раз стартовала Всероссийская акция «Правовой диктант»

Проверить свои знания могут не только юристы, но и обычные люди. Все это сделать можно онлайн.

Проверить свои знания в области права можно из любой точки мира. Достаточно лишь перейти на официальный сайт акции и за час ответить на 40 тестовых вопросов. Например, в Мурманском арктическом государственном университете для написания «Правового диктанта» выделили 6 площадок.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Наверное, это веление времени, потому что, в первую очередь, как можно большему людей привить правовую грамотность. То есть, чтобы написать диктант, необходимо подготовится. Конечно, в первую очередь, это люди, которые хотят связать свою жизнь с юриспруденцией, но и много простых людей хотят проверить свои знания».

Перед тестированием участникам стоит вспомнить о поправках, которые недавно внесли в Конституцию России, мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовых, гражданских и семейных правах. В этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в диктант добавили вопросы, посвященные Нюрнбергскому процессу.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «На мой взгляд, юридическая и финансово-экономическая грамотность – это одни из базисных величин, которые определяют сегодня общую грамотность и интеллект населения».

«Правовой диктант» в этом году проходит с 3 по 10 декабря в режиме онлайн. Каждый участник акции получит сертификат о прохождении теста и доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.