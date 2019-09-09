В числе первых проголосовавших в ЗАТО Александровск был и глава муниципалитета

Более 10 тысяч александровцев в единый день голосования посетили избирательные участки. Таковы данные территориально избирательной комиссии. В числе первых, отдавших свой голос за будущего губернатора, глава ЗАТО.

«Сегодня формируется определённая стратегия развития региона, мы уже видим конкретные серьёзные результаты работы: мы видим дороги, мы видим детские площадки, мы видим по Мурманской области всего того, что уже сделано за короткий период, - говорит Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Поэтому я проголосовал и уже отдал свой голос своему кандидату – человеку, в котором я вижу стремление и убеждение, а самое главное, возможность сделать максимум для Мурманской области и в частности для ЗАТО Александровск».

Врио главы региона Андрей Чибис получил 56% голосов александровцев. На втором месте - Максим Белов с 19-ю процентами. Итоговая явка на губернаторских выборах составила почти 34%, что значительно превышает показатели прошлых лет.

Поставить галочки жители ЗАТО могли не только напротив фамилий кандидатов, но и в опросных листах по концепции благоустройства городов. Их основу составляют 12 сценариев возможного использования территорий.

«Чем больше проголосовавших, тем выше наше место в рейтинге. Надо понять одну простую вещь, что мы формируем облик своих городов, и мы должны сказать: «Да, нас много и мы хотим это сделать!», - отметил Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск.

Полярницы определяли нужные элементы для благоустройства территории набережной с видом на Екатерининскую гавань, гаджиевцы голосовали за набережную вокруг озера и Центральную площадь. В Снежногорске изменения коснутся площади им. Валентина Мурко.

Итоги рейтингового голосования станут известны позднее.