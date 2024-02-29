В числе значимых проектов президент в послании назвал развитие Северного морского пути, который начинается в Мурманске

Владимир Путин сегодня обратился с посланием к Федеральному Собранию РФ. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Гостином дворе. Выступление президента длилось более двух часов, в зале была и делегация от нашего региона во главе с губернатором.

Федеральное Собрание – это депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, главы и представители регионов. Те, кому предстоит работать над воплощением инициатив президента. А предложений по улучшению различных сфер в обращении главы государства было много. Но мы отметим только те, которые напрямую затрагивают Мурманскую область.

Одно из главных, конечно, это газификация региона. Газификация нужна и промышленным предприятием области, например, такому гиганту как «НОВАТЭК», о котором так же в своём выступлении упомянул Владимир Путин:

- Мы уже привыкли, что открываются новые заводы и фабрики. Но среди них есть уникальные. Например, Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭКа».

Делает ставку президент и на развитие транспортной инфраструктуры. Глава государства упомянул коридор Баренцево море – Персидский залив, ну, и конечно, Северный морской путь.

- Мы предлагаем всем использовать этот маршрут. В прошлом году по нему перевезено 36 миллионов тонн груза. Нужно развивать, в том числе, Мурманский транспортный узел. … И кончено наращивать флот.

Мурманск - это не только транспортный хаб, но и промысловый город. 200 миллиардов рублей, по словам Путина, получило государство от рыбных квот. Президент предлагает направить часть средств на развитие муниципалитетов, где реализуется рыбопромышленное производство.

Кроме этого, по мнению Владимира Владимировича, нужно снизить долговую нагрузку регионов, списав 2/3 долгов.

- Эти деньги должны быть направлены на региональные инвестиции… Обращаю на это ваше внимание.

Послание президента к Федеральному Собранию длилось более двух часов. В зале Гостиного двора Владимира Путина слушали 1400 человек.