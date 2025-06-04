В чужом глазу соринку видят, а в своём бревна не замечают, или Показная демонстрация заботы ЕС о российских релокантах из саамов

Времена, когда Норвегия, Швеция и Финляндия считались странами, максимально лояльными к малочисленным коренным народам, похоже, безвозвратно ушли. Теперь во главе угла у наших соседей - показная демонстрация заботы о российских релокантах из саамов.

При этом о своих представителях малых народов эти страны иногда забывают. Да и о наших заботятся далеко не о всех, предпочитая держать людей в чёрном теле, чтобы мотивировать их лучше бороться с Россией из-за рубежа.

За границей и леса выше, и трава зеленее. Именно так думают релоканты, которые покидают Россию ради вида на жительства за рубежом. Вероятно, так думал и Андрей Данилов - саамский активист из Оленегорска. В Норвегию он сбежал в 2022 году под предлогом преследований на Родине. Правда, все преследования Данилова заключались в том, что в 2021 году его арестовали на 5 суток. Активист попытался пронести на один из фестивалей в регионе алкоголь и нож, что законом было запрещено, устроил скандал, когда его не пустили, пытался прорваться на площадку силой. Обычный дебош стал для Данилова прекрасным поводом притвориться жертвой режима за рубежом и попросить политического убежища.

В Норвегии, видимо, прекрасно понимают с кем имеют дело, а потому вид на жительство Данилову давать не спешат. В отличии от его соратников, тоже саамов, Александра Слупачика и его супруги Нели. Эти ребята сбежали в Норвегию в январе 2023 года, через год после Данилова, а убежище получили в мае этого года и теперь могут вести там нормальную жизнь. Данилов же пока живёт в Норвегии на птичьих правах и пытается показать свою полезность в борьбе с Россией и приверженность западным ценностям.

- В тоталитарном государстве - Россия нет никаких прав у граждан. Да, мы видим, что на международных площадках выступают коренные народы из России и говорят, как всё замечательно. Существующая организация «РАЙПОН», которая создана в 90-х годах, и отстаивала права коренных народов, но сейчас она превратилась в гонго-организацию.

Такие выступления, да ещё периодические турне с саамским флагом по норвежским ЛГБТ-парадам, это основной вид деятельности Данилова на данный момент. Таким образом, как он сам считает, активист защищает права коренных малочисленных народов, живущих в Мурманской области. Какая им польза от этих похождений, Данилов, конечно же не уточняет. Зато есть несомненная польза западным спецслужбам, которым дальнейшая маргинализация бывшего саамского активиста на руку. Бедный и загнанный Данилов вызывает больше жалости у публики, которой рассказывает, как саамов притесняют у нас в регионе.

- Колмозерское месторождение лития. Новая компания «Полярный Литий», созданная крупнейшими компаниями «Норильский Никель» и госкорпорацией «Росатом». Это месторождение расположено на землях, где сейчас ведётся традиционный вид деятельности - оленеводство. И эти земли навсегда будут потеряны для моего народа саами.

Грустное лицо, срывающийся голос - очень убедительное выступление.

На деле ситуация выглядит совсем не так. Перед разработкой проекта предприятия по добыче лития компании-участники проводили с саамами консультации и круглые столы, и действуют исключительно с учётом пожеланий представителей коренных народов. Чего не скажешь, кстати, о той же Норвегии, где саамы который год пытаются убрать со своих территорий ветроэнергопарк «Ойфеле», состоящий из 72 турбин. Они мешают миграции оленей, из-за чего оленеводам придётся сокращать стада или вовсе отказаться от традиционного занятия.

Похожая ситуация в соседней Швеции, где власти вынуждены передвигать целый город ради продолжения разработки месторождения железа. И это, несмотря на сопротивление саамов, чьи пастбища выбраны новым местом под муниципалитет. Считают ли притеснением такой подход норвежские и шведские саамы - власти этих стран не интересует. Ради промышленности они готовы снять маску доброго дядюшки и действовать жёстко, не интересуясь мнением людей.

Эти проблемы активиста Данилова почему-то не волнуют. Вероятно, потому, что активист прекрасно понимает: свобода слова на западе лично для него закончится ровно в тот момент, как его речи начнут идти вразрез с политикой европейских государства.

В России тот же Данилов имел возможность высказаться о проблемах саами в областной Думе и к его позиции прислушивались. Да, и сейчас сакральные для саамов места, культуру и их традиционные занятия стараются беречь на государственном уровне. Но сбежавшие из России активисты на их заграничных междусобойчиках об этом, конечно же, никогда не расскажут.