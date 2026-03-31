В Дагестане прошла первая образовательная конференция для жён военнослужащих «Каспийская звезда»

Это продолжение всероссийского проекта из Мурманской области «Звезда Севера».

Ежегодно по всей России в конференциях «Звезда Севера» участвуют более 4 тысяч женщин. Дагестан стал шестым регионом, где проводят встречу всероссийского проекта из Мурманской области. Запуск «Каспийской звезды» в Махачкале объединил все флота и флотилии ВМФ России. На площадке исторического парка «Россия – моя история» жены военнослужащих и близкие защитников Родины собрались на лекции и мастер-классы от экспертов.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член Совета Евразийского женского форума, автор конференций «Звезда Севера» и «Каспийская звезда»: «Наши женщины за этот день набираются опыта, получают знания, идут учиться, находят новых подруг по интересам. Таким образом они запускают свои проекты, которые мы видим уже по всей стране».

На «Каспийской звезде» выступили преподаватели из Москвы, Мурманска и Дагестана по темам профессиональной реализации, саморазвития, здоровья, образования детей, развития навыков публичных выступлений, психологии.

Анжела Байрамбекова, участница конференции: «Хочу сказать спасибо».

Постоянный волонтёр флотских конференций, главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус провёл лекцию о здоровье детей и ответил на вопросы участниц форума.

Андрей Продеус, главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области: «Знания нужны для того, чтобы передавать их людям, тем самым делать свою жизнь полезной и помогать людям. Такое волонтёрство делает нас здоровее и добрее».

Также на «Каспийской звезде» выступили эксперты из Махачкалы – профессионалы в сферах здоровья и красоты. Президент Ассоциации маммологов Дагестана Фатима Тамаева провела лекцию о женском здоровье.

Фатима Тамаева, президент Ассоциации маммологов Дагестана: «Мы делились знаниями от души, видели заинтересованность участниц».

Ежегодно преподаватели на добровольных началах помогают профессиональной реализации женщин, раскрытию их потенциала, обретению внутренней уверенности, сохранению гармонии в семье. После таких встреч девушки вдохновляются на создание собственных проектов, получая консультации экспертов и психологическую поддержку.

