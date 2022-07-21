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В Дальних Зеленцах учёные биофака МГУ исследовали микроорганизмы, которые «любят» пластик

Пять дней волонтёры собирали и сортировали береговой мусор в Дальних Зеленцах. В итоге им удалось очистить территорию от 2,5 тонны отходов. В это время учёные проводили исследования, которые помогут внести вклад в проблему переработки отходов, а также установить степень загрязнения пластиком побережья Баренцева моря.

Помощь в этой работе оказывали добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области и проекта «Чистая Арктика».

Пять дней волонтёры собирали и сортировали береговой мусор в Дальних Зеленцах. В итоге им удалось очистить территорию от 2,5 тонны отходов. В это время учёные проводили исследования, которые помогут внести вклад в проблему переработки отходов, а также установить степень загрязнения пластиком побережья Баренцева моря.

Матвей Горский, спасатель второго класса водолазной аварийно-спасательной службы Мурманской области: «Я не надеялся, что мы вообще его найдём в таких заводях, потому что судов здесь мало, заходят редко. Там, где идёт накопление судов, пластик можно найти. Но видите, когда-то здесь что-то стояло и осталось всё-таки. Можно в любом месте найти этот пластик».

Побережье Баренцева моря было выбрано не случайно. Оно, по оценкам учёных, гораздо загрязненней берегов Белого моря, там показатели примерно в 100 раз меньше. Теперь часть собранного мусора отправят на переработку для вторичного использования. А некоторые находки перевезут в Москву, для лабораторного исследования микроорганизмов, способствующих деградации пластика.

Олеся Ильина, сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель экспедиционного проекта «СевМорСубботник»: «Мы выделяем микроорганизмы, способные к деградации пластика, тестируем их на такую способность. Тестируем концентрацию микропластика в поверхностных водах. Оцениваем загрязнение пластиком в береговой линии».

Во время экспедиции волонтёры очистили бухты Зеленецкую и Порчниху. В общей сложности активисты преодолели больше 2000 километров по пересеченной местности.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Они, безусловно, прониклись бережным отношением к природе. Они понимают, как можно относиться к тому же пластику на берегу, понимают, что такое микропластик».

Дмитрий Богданов, волонтёр (г.Москва): «Оставь это место таким же чистым, каким оно было до тебя. Если бы все, кто посещает эти места, придерживались бы этой фразы, те, кто посещает вообще береговые линии, моря, озера, океаны, то было бы всё гораздо лучше».

Работа учёных будет продолжена. Но и волонтёры вместе с северянами не останутся в стороне. Планируется, что в скором времени в Мурманской области будут проведены новые субботники на различных территориях.

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