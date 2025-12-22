«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регионЛучшие работодатели России для молодёжи 2025 года
В декабре евреи всего мира отмечают Хануку

В последний день её празднования корреспондент «Арктик-ТВ» пришла в гости к членам еврейской общины, чтобы узнать больше об этом событии.

Не все знают, что в столице Заполярья есть Еврейская община. Традиционные народные праздники здесь чтят и дружно отмечают. Один из таких - тёплая и семейная Ханука – День чуда, стойкости и света. Она берёт истоки во II веке до н.э., когда, согласно преданию, еврейский народ одержал победу над греческой армией, стремившейся заставить иудеев отказаться от своей религии и культуры.

Яков Захаров, член Еврейской общины города Мурманска: «Они возмутились, подняли восстание и одержали победу. А вооружены были практически только палками».

Каждый год празднование выпадает на разные числа. В 2025 году Хануку встречают с 14 по 22 декабря. Целых восемь дней. Это число олицетворяет чудо, произошедшее, когда после освобождения Иерусалимского храма от захватчиков был найден один кувшин масла. Его должно было хватить на сутки, а получилось растянуть на восемь.

Тёплую и семейную Хануку принято отмечать всем вместе.

Руслан Назаров, член Еврейской общины города Мурманска: «В этот день всё должно быть чисто. Мы собираемся в общине … На этом празднике мы очень много узнаем друг о друге».

Полярная ночь – время, когда свет становится самой большой ценностью. И в эти дни еврейская община празднованием Хануки словно прогоняет тьму. Каждый день здесь зажигают по одной свече на специальном подсвечнике - ханукия. Затем начинается традиционное застолье с молитвами, благословениями. На столе - блюда, приправленные маслом или поджаренные на нём. Самое узнаваемое – это хумус и традиционные пончики, которые если не съешь, считай, что не был на Хануке.

В суровом северном краю еврейский семейный праздник обретает особый смысл. Он говорит, что свет традиции, человеческого тепла и памяти способен согреть даже в самую холодную ночь.

