В Декаду инвалидов провели мониторинг доступности городской среды

В центре внимания парковочные места для людей с особенностями здоровья, которые занимают водители, вопреки закону.

Декада инвалидов – напоминание обществу о необходимости постоянного внимания к людям с ограниченными возможностями здоровья. На заседании под руководством уполномоченного по правам человека в Мурманской области рассмотрели вопросы проведения профилактического мероприятия в рамках акции «Инвалид».

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Одно дело, что с первого по десятое число месяца у нас идёт Декада инвалидов, но мне не нравится, честно говоря, слово «декада». Как будто мы всего десять дней людей с ограниченными возможностями здоровья мы любим, уважаем, почитаем. Этого не должно быть. Это должно быть постоянно, мы должны видеть, что эти люди среди нас, мы должны помогать им, должны о них заботиться».

Автомобилисты нередко нарушают закон, паркуя свои транспортные средства на местах для инвалидов. Поэтому такие акции не редкость, участники рейдов в основном проверяют стоянки рядом с социально-значимыми объектами: поликлиники, торговые центры, дома культуры. Список адресов не готовится заранее. Он утверждается на совещании перед выездом на объекты совместно с общественниками и сотрудниками Госавтоинспекции.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения: «За данное нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф достаточно большой - пять тысяч рублей, но не стоит забывать, что ещё и предусмотрена эвакуация. За эвакуацию автомобиля тоже необходимо будет заплатить определённую сумму».

Нарушители и в этом случае не отделаются профилактической беседой.

У детской поликлиники на ул.Папанина, 1 сразу два водителя проигнорировали правила парковки, а положенного знака «Инвалид» на машинах нет.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения: «Некоторые, например, люди, которые занимаются перевозкой лиц с ограниченными возможностями, просто забывают установить на своё транспортное средство опознавательный знак «Инвалид», либо вешают его тамтам, где стекло находится тонированное. Естественно, сотрудник, подойдя к данному автомобилю, не может физически увидеть, где находится этот знак».

А бывает и так, что знак для парковки инвалидов установлен неправильно. Например, возле ДК имени С.М. Кирова. В таком случае штрафовать автомобилистов сотрудники правопорядка не могут.

Но денежные санкции - мера для исправления ситуации недостаточная, отмечают общественники.

Анна Зорина, председатель североморского общества инвалидов: «Работа, в принципе, идёт, но есть у нас небольшие предложения к сотрудникам ГИБДД. К сожалению, население учится только на личном опыте, а если сделать месячный-двухмесячный рейд или на постоянной основе, то это уже выработается какая-то привычка, что не нужно этого делать».

В прошлом году автоинспекторы зафиксировали 213 нарушений правил парковки для людей с ограниченными возможностями, 57 из которых в период проведения акции «Инвалид».