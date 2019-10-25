В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести

Вечер, посвященный 60-летию Николая Колычева, объединил поклонников его таланта, друзей и близких. Поэт, чьи произведения пополнили литературную сокровищницу Кольского Заполярья, ушёл из жизни два года назад, но на его пронзительные стихи продолжают писать музыку, а школьники декламируют его творчество на уроках в школе.

Николаю Владимировичу Колычеву сейчас исполнилось бы 60 лет, но 2,5 года назад его жизнь внезапно оборвалась. В Мурманской областной научной библиотеке ценители художественного слова, коллеги по литературному цеху и читатели смогли вновь прикоснуться к произведениям поэта. Вдова Николая Владимировича надеется, что память о супруге с годами не померкнет.

«Человек живёт, пока о нём помнят, пока его читают, - говорит Вера Колычева, вдова. - А поскольку он был самым читаемым поэтом Мурманской области, то его будут помнить, читать, изучать и дальше».

В юбилейном вечере приняли участие гости из Санкт-Петербурга, Новгорода, Череповца и из многих городов Мурманской области. Например, Ольга Ивановна Лукичева приехала из Оленегорска. Она большую часть жизни посвятила созданию сайта, где объединила все произведения Николая Колычева. Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью.

«В своё время Саша Рыжов попросил Колычева, давай мне твою повесть и мы его напечатаем в журнале «Волга», у меня там друг работает главным редактором, - рассказывает Ольга Лукичева, исследователь творчества Николая Колычева. - Колычев отдал её, и она исчезла с концами. И повесть есть только теперь у меня на сайте».

Повесть «Завтра вылетаем» юмористическая и по стилю схожа с творчеством Венедикта Ерофеева. На таких литературных вечерах многие неизвестные произведения становятся общим достоянием, а уже полюбившиеся стихи становятся мелодичными песнями, которые будут предаваться из поколения в поколение.