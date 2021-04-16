В день 70-летия Североморска региональное правительство провело выездное заседание во флотской столице

Сегодня центр политической жизни переместился в Североморск. Столице Северного флота исполнилось 70 лет, поэтому поводу в закрытый город приехал кабинет министров во главе с губернатором Мурманской области.

Рабочий день Андрея Чибиса начинается с встречи с жителями ЗАТО. Люди помнят, что два года назад знакомство с регионом губернатор начал именно с их муниципалитета. С тех пор внимание к проблемам Североморска повышенное, не хватает правда современного ФОКа.

В какой-то момент губернатор просит у сидящих в зале задавать ещё более острые вопросы. Предприниматели ЗАТО попросили для себя особый статус, пешеходы – достойных тротуаров, так как кое где проехать можно, а вот пройти - нет. И конечно не получится обойти стороной наболевшие вопросы о ЖКХ, которые можно было бы переадресовать профильному министерству.

Алена Кузнецова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Мы сейчас контролируем ход строительства новой котельной, которая должна в следующем отопсезоне заменить старую мазутную котельную. Так же посмотрим участки сетей, здесь действительно достаточно старые сети в Североморске, в прошлом году мы выделяли из бюджета области 68 миллионов рублей, добавлял муниципалитет, ремонтировали центральный ствол, заменили больше тысячи метров».

Только с начала года в районе улицы Комсомольской энергетики устранили 120 порывов. Вот и в день города аварийные бригады теплоэнергетиков снова спешат вернуть горячую воду в дома североморцев.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Сегодня североморцы отмечают юбилей своего города. Я от всей души поздравляю всех жителей Североморска. Любви им к своему городу, развития. А мы постараемся стоять на страже жилищно-коммунальных услуг горожан».

Тем временем на улице Пионерской, где в рамках нацпроекта «Демография» возводиться новая школа, каких ещё не строили за Полярным кругом, журналисты окружили министра строительства Владислава Сандурского.

Владислав Сандурский, вице-губернатор, министр строительства Мурманской области: «Мы строим её уже два года. Были сложности, скальная порода, взрывали три месяца, потом пандемия. Но сейчас уже все вопросы решили, проект привели в порядок, более 80% готовности».

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Стоило на стройплощадке появиться Андрею Чибису, как всех приглашают зайти в здание. Здесь уже дали отопление.

И пуск новой школы, и ремонт теплосетей - все эти вопросы стали предметом обсуждения на заседании правительства Мурманской области, которое состоялось здесь же в Североморске.