В День архивов журналисты «Арктик-ТВ» пробрались в хранилище

В честь этого праздника в Государственном архиве Мурманской области состоялся день открытых дверей «Храним для истории! Работаем для людей!». Все желающие могли познакомиться с теми сторонами работы архива, которые обычно скрыты от глаз посетителей. Журналисты «Арктик-ТВ» тоже побывали на увлекательных экскурсиях учреждения и даже заглянули в самое сердце архива, покрытое тайной, хранилище.

С самого утра двери государственного архива Мурманской области были открыты для всех желающих. На первом этаже учреждения работали три выставки: «Мурманская область: начало пути в объективе исторических событий и фактов», «Сквозь льды и время» и «Патриарх Кольского краеведения», приуроченная к 100-летию со дня рождения Ивана Ушакова. Большая часть экспонатов ранее была знакома лишь узкому кругу специалистов.

Дмитрий Ермолаев, начальник отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области: «У нас в читальном зале представлена выставка изданий, представленных самим архивом. И для посетителей читального зала приготовлена беспроигрышная лотерея, в результате которой посетители могут получить то или иное архивное издание».

Гости могли посетить и самое таинственное место регионального госархива – хранилище. Здесь собраны документы, фото, аудио и видеоматериалы - всего их около миллиона. Самым древним экспонатом по праву можно назвать книгу соляных пошлин Трифоно-Печенгского монастыря 1646 года.

Сергей Руденко, главный хранитель фондов государственного архива Мурманской области: «Казалось бы, такие чисто хозяйственные записи, но если посмотреть историю, то можно вспомнить соляные бунты. Когда цены на соль резко взлетали и ни к чему хорошему это не приводило. Документ написан скорописью XVII века. Поэтому не каждый сможет его прочитать».

Хранятся такие уникальные документы в специальных сейфах. Остальные – в коробках на стеллажах, куда не попадает солнечный свет, при температуре 17-19 градусов по Цельсию и влажности около 50%. Немало здесь и секретных бумаг. Но силами архивистов многие рассекречиваются и становятся доступны для изучения. Срок хранения у каждого документа свой.

Сергей Руденко, главный хранитель фондов государственного архива Мурманской области: «Приказы - постоянно. Приказы по личному составу раньше было 75 лет, сейчас 50. Переписка по административно-хозяйственным вопросам – 3-5 лет, потому что она никакой значимой информации не несёт, все отражено в докладах, анализах».

Благодаря сохраненным документам можно попробовать установить личности разных людей, в том числе найти родственников. Например, в одном из документов партийного комитета Шпицбергена есть отчёты, где упоминается имя предположительно отца Майи Плисецкой. А также есть фото молодого хоккеиста Владислава Третьяка.

В марте сотрудники архива празднуют свой профессиональный праздник. А уже через год архивная служба Мурманской области отметит свое 100-летие.