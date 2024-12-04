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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.24 19:30

В День атомного ледокольного флота России презентовали книгу «Полярные капитаны»

3 декабря в стране отмечается День рождения единственного в мире атомного ледокольного флота. В честь праздника на ледоколе «Ленин» - жемчужине Мурманска, прошла презентация книги Владимира Блинова о самых главных людях на судне – арктических капитанах.

Напомним, в этот день в 1959 году на первом в мире атомоходе «Ленин» был поднят Государственный флаг СССР. Именно эта дата стала точкой отсчёта для современной истории освоения Арктики.

Книга «Полярные капитаны», которую представили в Мурманске, посвящена биографии отважных моряков. Благодаря этим бесстрашным людям судоходство по Севморпути продолжает жить и развиваться.

Владимир Блинов, мурманский писатель, сотрудник «Росатомфлота»: «Практически любой ледокол – это всегда что-то о первопокорении. Это рейсы, в которых решаются задачи, которые до них никто не решал. Вот эта техника, которая на порядок по своим возможностям мощнее, чем всё, что было до этого, она и требует от людей соответствующего отношения».

Книгу «Полярные капитаны» отличает подача. Автор не старался сделать её документальной, хоть она и достоверно точная. Владимир Блинов, наоборот, хотел, чтобы история реальных людей, многих из которых он знал лично, была живой и помогала будущим поколениям. Ведь в жизни, как и на флоте, без верного ориентира никуда.

Владимир Блинов, мурманский писатель, сотрудник «Росатомфлота»: «Историческая сторона уже до меня была разработана довольно детально и глубоко. А вот понять дух людей, которые управляют этими уникальными судами, знаете, для этого потребовалось около 30 лет проработать на этом флоте. И я с полным основанием могу сказать, что мне повезло в жизни. Понимаете, я встретил столько удивительных людей, непохожих друг на друга, но объединенных одной целью, умевших находить язык между собой и решать задачи, которые до них никто не решал».

Оборот книг Блинов посвятил тем, кто заложил фундамент представлений о Мурманском морском пароходстве и атомном ледокольном флоте, авторам исторических трудов.

- Хотелось мне представить людей, которые были моими предшественниками, потому что я убеждён, что ничего на голом, на пустом месте не начинается, всё имеет своё начало, свой исток.

Александр Скрябин, капитан головного атомного ледокола «Арктика»: «Такая книга давно уже должна была быть, потому что те капитаны, о которых идёт повествование в этой книге, работали на ледоколах атомных в 60-е, 70-е, 80-е годы. Все эти легенды атомного ледокольного флота с фамилиями Кучиев, Соколов, Андрей Алексеевич Смирнов. В книге описываются события давних лет. И я очень рад, что эта книга появилась на свет».

Презентация, к слову, состоялась на борту атомного ледокола «Ленин», который теперь служит музеем и остаётся символом инженерной мысли советского человека и его стремления в покорении северных широт. 

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