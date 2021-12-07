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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.21 19:30

В День добровольца особыми наградами за вклад в волонтёрское движение отметили лучших александровцев

Это ежегодная церемония, подводящая итоги работы активистов за год.

Специалист Комплексного центра социального обслуживания населения Юлия Ушакова несколько лет успешно реализует один из важных проектов, направленных на толерантное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря полученным грантам в учреждении появилась фотостудия, а у подопечных Центра – новые увлечения и мечты.

Юлия Ушакова, доброволец волонтёрского штаба ЗАТО Александровск: «Мой проект «Инклюзия через призму искусства» стал финалистом международной премии «Мы вместе». К сожалению, мы не стали победителями, но до финала дойти тоже было огромным испытанием и огромной победой».

Юля, ко всему прочему трудится и волонтёром, особенно важной свою работу она считает во время пандемии, когда незащищённым слоям общества – заболевшим и пожилым – необходимы продукты и лекарства. Для таких целей в ЗАТО Александровск был развёрнут волонтёрский штаб, участники которого и сейчас всегда готовы оказать поддержку и протянуть руку помощи нуждающимся.

Ольга Компаниец, руководитель волонтёрского штаба ЗАТО Александровск: «Что радует, что с каждым годом количество волонтёров становится больше. Увеличивается различие по возрастам: есть люди старшего возраста, есть совсем молодые, есть совсем юные - из детского сада малыши. Людей, независимо от возраста и национальности объединяет главная цель – делать добро, делать добрые дела».

Ежегодно во Всемирный день добровольца самых отзывчивых александровцев из общественных  организаций и молодёжных движений муниципалитета отмечают особой наградой.

Елизавета Захарова, специалист по работе с молодёжью Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, г. Снежногорск: «У нас 12 участников, которым будут вручены дипломы лауреата ЗАТО Александровск-2021. Они как из Гаджиево, так и из Снежногорска и, конечно, из Полярного».

Активистов наградили по двум номинациям: лауреаты муниципальной награды «Доброволец ЗАТО Александровск-2021» и «Юное добровольчество».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Они вкладывают свои душу, знания, опыт, личное время на добрые дела. Это прекрасные люди! Администрация максимально поможет им в их добрых порывах».

Свои первые важные документы, отражающие добровольческую деятельность – волонтёрские книжки, получили самые юные участники общественного объединения «МегаВольт».

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