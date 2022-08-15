День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.22 19:30
В День физкультурника росгвардейцы организовали спортивный праздник для школьников из детских оздоровительных лагерей
Для участников были придуманы конкурсы, в которых ребятам предстояло продемонстрировать ловкость, быстроту, меткость и выносливость.
Для участников были придуманы конкурсы, в которых ребятам предстояло продемонстрировать ловкость, быстроту, меткость и выносливость.
В этот раз представители ведомства старты провели на стадионе рядом с 43-й школой Мурманска, на ее базе организован детский оздоровительный лагерь.
Всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» стартовала в начале лета. По всей стране состоялись встречи, мастер-классы, военно-спортивные игры и конкурсы. Что немаловажно, победителям, как это было и в этот раз, в Мурманске достались сладкие призы.
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Людмила
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Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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