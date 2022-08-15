В День физкультурника росгвардейцы организовали спортивный праздник для школьников из детских оздоровительных лагерей

Для участников были придуманы конкурсы, в которых ребятам предстояло продемонстрировать ловкость, быстроту, меткость и выносливость.

Для участников были придуманы конкурсы, в которых ребятам предстояло продемонстрировать ловкость, быстроту, меткость и выносливость.

В этот раз представители ведомства старты провели на стадионе рядом с 43-й школой Мурманска, на ее базе организован детский оздоровительный лагерь.

Всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» стартовала в начале лета. По всей стране состоялись встречи, мастер-классы, военно-спортивные игры и конкурсы. Что немаловажно, победителям, как это было и в этот раз, в Мурманске достались сладкие призы.