В День флага в Полярном провели акцию - тысяча жителей получили триколор

22 августа в России отмечали День Государственного флага РФ. Праздник берёт своё начало с 1991 года, когда было решено, что национальным символом страны станет триколор.

Есть несколько трактовок значения цветов Российского флага, об этом культработники и напоминали жителям города воинской славы.

Анна Жабко, методист по работе с молодёжью Центра культуры «Север», г. Полярный: «Мы планируем раздать тысячу ленточек в честь этого праздника». Такие акции стали традицией. Трёхцветные ленточки александровцы получают в преддверии Дней России ежегодно.